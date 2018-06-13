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期交所防制洗錢及打擊資恐宣導說明會 明起登場

2018-06-13 08:54經濟日報 記者王皓正╱即時報導

期交所表示，預計從明（14）日開始，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所指出，為協助期貨業者充分瞭解107年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨為使期貨業者瞭解所屬公司面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作，並採取有效措施塑造重視防制洗錢及打擊資恐文化內容。

預定於6月14日起分別在台北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市等地辦理12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範」修正內容暨防制洗錢及打擊資恐相關議題宣導說明會。

此次宣導說明會內容，包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布之函令及期交所修訂之規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作及期貨業者防制洗錢及打擊資恐缺失樣態。

其中6月20日、6月22日、6月27日及6月29日分別於高雄市、台中市、新竹市及台南市舉辦四場宣導會，其餘八場次將於6月14日至6月28日期間於期交所6樓大會堂辦理，預計於6月11日起開始報名，詳細場次及報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。

期貨交易洗錢期交所

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