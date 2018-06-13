親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

川普停止美韓軍演 南韓錯愕：一句話把我們賣了？

第2季底搶存美元還有機會 年息最高3%

2018-06-13 06:07聯合報 記者孫中英╱即時報導

第2季底，搶美元高利存款，機會又來了。台北富邦銀行表示，即日起至6月29日止，推出限時外幣優利定存專案，美元定存3個月年利率2.10%、6個月年利率2.30%、12個月年利率2.40%，以「新資金」承做，最低僅須存5000美元。

匯豐銀行也表示，7月31日，針對該行「卓越理財、運籌理財」理財專戶客戶，推出12個月期、年利率3%，及6個月期、年息2.6%美元定存專案，承做金額最低1萬美元。花旗銀行也在6月29日前，提供客戶新資金存達1.5萬美元門檻，雙周存款年利率2.58%，1個月期年利率有2.38%。

北富銀表示，美國總統川普決定對自「歐盟、加拿大和墨西哥」進口的鋼鐵和鋁產品徵收關稅，已引發貿易爭端，6月4日起美元指數下跌，最低來到93.66。但以長期趨勢來看，美國在就業市場持續收緊及減稅政策下，製造業活動加速、消費者信心升高，預計下半年經濟持續回暖，美元長線走勢仍然看好，投資人可趁美元回檔時分批布局。

匯豐銀行個金暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生表示，美國聯準會在之前的利率決策會議聲明重申，將逐步緊縮寬鬆政策取向，顯示美國對經濟前景看法大致維持不變。相對歐洲、日本近期貨幣政策偏鴿派的言論與放緩緊縮政策的態勢，美國經濟前景相對穩定，美元有機會續強。

北富銀表示，此次該行推出的限時美元高利專案，資金門檻低，若以新台幣定存轉存、最低只要1000美元即可承作，若以新資金承做，起存門檻為5000美元，小資上班族也可考慮存美元，進行外幣資產配置。

第2季底，搶美元高利存款，機會又來了。聯合報系資料照
第2季底，搶美元高利存款，機會又來了。聯合報系資料照
分享

定存匯豐北富銀美元

相關新聞

兆豐董座張兆順：年輕人不上銀行 傳統金融業危機大

2018-06-13 05:49

中信信扶專案 助弱勢脫貧

2018-06-13 00:41

台新金改選...非典型市場派 秉持二不一動

2018-06-13 00:41

興業銀發台幣債 放行

2018-06-13 00:41

銀行搶房貸 祭快閃行銷

2018-06-13 00:41

寶佳：不會賣台新金股票

2018-06-13 00:41

兆豐銀擬拉高持股比

2018-06-13 00:41

純網銀國家隊成員 浮出檯面

2018-06-13 00:41

純網銀執照3搶2 金管會月底開公聽會

2018-06-13 00:32

兆豐攜手一銀參戰 純網銀國家隊有譜？

2018-06-13 00:28

中信信扶專案 溫暖225個弱勢家庭

2018-06-13 00:24

影╱首張電子支付信用卡 歐付寶悠遊聯名卡上市

2018-06-12 20:34

震旦行通過配發6元現金股利 袁蕙華出任董事長

2018-06-12 19:59

蔡英文：薪資穩定成長 台經濟處在20年來最好狀態

2018-06-12 19:40

純網銀執照3搶2態勢成形 金管會6月底辦公聽會

2018-06-12 18:28

市場首檔 法興業銀獲准發綠債 額度156億市場最大

2018-06-12 17:41

新台幣午盤貶2.1分 暫收29.842元

2018-06-12 12:12

新台幣早盤貶0.1分

2018-06-12 10:25

人幣中間價跌57點 三連跌

2018-06-12 09:52

截自4月底 台幣計價基金規模增加214.55億元

2018-06-12 09:17

新台幣開盤貶2.9分 為29.850元

2018-06-12 09:12

血拚看到「先登後刷」就滅火 信用卡促刷為啥這麼麻煩？

2018-06-12 09:00

勤業、玉山進駐 南山廣場朝滿租目標邁進

2018-06-12 06:02

美歐央行「正常化」速度不同調

2018-06-12 00:35

政院端牛肉 金金併擬鬆綁

2018-06-11 00:36

F公司引資 金管會兩個放寬

2018-06-11 00:34
看更多

熱門文章

震撼市場！光陽推出29800元電動車新車 八月上市

2018-06-12 15:14

蔡英文：薪資穩定成長 台經濟處在20年來最好狀態

2018-06-12 19:40

買到高點看破出場 新莊高價宅爆賠售潮

2018-06-12 09:35

核二2號機命運多舛！今發現夾板溫度高 晚上將解聯

2018-06-12 18:01

新版身分證設計獎得主是HTC設計師 王雪紅發信恭喜

2018-06-12 21:03

銀行看衰？ 雙北首季房貸成數下降

2018-06-12 10:43

林敏雄再出手 上周買下白木屋後今日又買了？

2018-06-12 17:16

血拚看到「先登後刷」就滅火 信用卡促刷為啥這麼麻煩？

2018-06-12 09:00

光陽：1500快充站將建置 不用月租費單次10元

2018-06-12 14:39

新聞分析／充換電並行的光陽 與Gogoro差異在哪？

2018-06-12 20:50

越南罷工潮蔓延 台廠警戒

2018-06-13 02:02

核二再出問題卻不送原能會是缺電所逼？ 原能會說明

2018-06-12 19:41

聯電 啟動史上最大漲價

2018-06-13 02:02

截自4月底 台幣計價基金規模增加214.55億元

2018-06-12 09:17

房市有沒有變好？ 皇翔老董廖年吉：老樣子

2018-06-12 12:08

環狀線通車將至 跌多漲少

2018-06-12 14:34

兆豐董座張兆順：年輕人不上銀行 傳統金融業危機大

2018-06-13 05:49

光陽斥資10億 明年電動機車市占拚逾5成

2018-06-12 18:51

台灣大新獨董林之晨 接棒管中閔懸缺

2018-06-12 11:14

核二2號機解聯 原能會：問題不是出在機組

2018-06-12 22:53

大立光產能滿載…林恩平樂觀景氣 蘋概紅了

2018-06-13 02:02

大立光林恩平：看不到模造玻璃在手機上優勢

2018-06-12 12:55

越南爆示威遊行 經濟部：越方正面回應保障台商

2018-06-12 19:32

大樓落成南山人壽不搬入 杜英宗說因為這原因

2018-06-12 14:11

人幣中間價跌57點 三連跌

2018-06-12 09:52

核二2號機 滿載發電延後

2018-06-13 00:58

華碩延後接班計畫 施崇棠首度致歉

2018-06-12 15:03

勞基法若這樣修 一缸子人資長要倒大楣了

2018-06-12 20:33

第2季底搶存美元還有機會 年息最高3%

2018-06-13 06:07

薪資所得減除特定費用及扣除額修法 明年上路

2018-06-12 18:26

震旦行通過配發6元現金股利 袁蕙華出任董事長

2018-06-12 19:59

影╱首張電子支付信用卡 歐付寶悠遊聯名卡上市

2018-06-12 20:34

聯電8吋廠滿載 成本增加轉移客戶

2018-06-12 12:41

旅館公會下通牒：Airbnb三個月撤非法日租套房

2018-06-12 17:07

卡位新興小學明星學區 新北有1字頭

2018-06-12 14:34

純網銀執照3搶2態勢成形 金管會6月底辦公聽會

2018-06-12 18:28

大立光獵地擴產 尋找目前廠區2倍土地

2018-06-12 12:41

統一超複合店 羅智先：不排除其他組合

2018-06-12 13:21

企業罰不怕！勞動部擬修《勞基法》 大幅提高罰則

2018-06-12 20:37

大立光蓋新廠 估砸500億

2018-06-13 02:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top