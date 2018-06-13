第2季底搶存美元還有機會 年息最高3%

2018-06-13 06:07 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



第2季底，搶美元高利存款，機會又來了。台北富邦銀行表示，即日起至6月29日止，推出限時外幣優利定存專案，美元定存3個月年利率2.10%、6個月年利率2.30%、12個月年利率2.40%，以「新資金」承做，最低僅須存5000美元。

匯豐銀行也表示，7月31日，針對該行「卓越理財、運籌理財」理財專戶客戶，推出12個月期、年利率3%，及6個月期、年息2.6%美元定存專案，承做金額最低1萬美元。花旗銀行也在6月29日前，提供客戶新資金存達1.5萬美元門檻，雙周存款年利率2.58%，1個月期年利率有2.38%。

北富銀表示，美國總統川普決定對自「歐盟、加拿大和墨西哥」進口的鋼鐵和鋁產品徵收關稅，已引發貿易爭端，6月4日起美元指數下跌，最低來到93.66。但以長期趨勢來看，美國在就業市場持續收緊及減稅政策下，製造業活動加速、消費者信心升高，預計下半年經濟持續回暖，美元長線走勢仍然看好，投資人可趁美元回檔時分批布局。

匯豐銀行個金暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生表示，美國聯準會在之前的利率決策會議聲明重申，將逐步緊縮寬鬆政策取向，顯示美國對經濟前景看法大致維持不變。相對歐洲、日本近期貨幣政策偏鴿派的言論與放緩緊縮政策的態勢，美國經濟前景相對穩定，美元有機會續強。