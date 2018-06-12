VHQ取得北京威馳克100%股權

2018-06-12 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



影視特效製作公司VHQ-KY (4803)今（12）日公告，代子公司VHQ HONG KONG HOLDINGS LIMITED，向北京嘉速美購買北京威馳克14%少數股權，交易總金額共計人民幣1.155億元（約新台幣4.62億元），如此則由原持有86%股權，增加至100%股權。VHQ董事長劉國華指出，取得北京威馳克部分少數股權，對公司獲利能力及每股盈餘具有正面助益。

北京威馳克於2014年11月業經董事會決議，通過北京威馳克的原始股東和力辰光及儒意欣欣，將個別持有23%股權全數移轉予北京尚璽華奕。去年1月10日北京威馳克與北京尚璽華奕簽訂合約，以人民幣1.35億元整購買32%少數股權，也讓VHQ持有北京股權達86%，如今再拿下14%股權，公司持股100%。

劉國華表示，北京威馳克雖由VHQ SG及北京嘉速美合資設立，惟北京威馳克是由VHQ獨立經營，依經營貢獻度及維護公司股東權益角度，北京威馳克獲利應歸屬VHQ所有，且買回北京威馳克部份少數股權，將有助於提升獲利及增加對每股盈餘之貢獻度，因此VHQ擬向關係人買回北京威馳克部份少數股權。

VHQ今日股價收172元，下跌2元。