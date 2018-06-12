市場首檔 法興業銀獲准發綠債 額度156億市場最大

2018-06-12 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會今天(12日)發布，核准法國興業銀行台北分行，發行市場第1檔由外銀發行的新台幣計價綠色金融債券，總額度達156億台幣，也是中、外商銀行發行綠債至今最大額度。金管會銀行局表示，本檔債券籌募資金可用在「境內重大公共建設、離岸風電建設、陸上風電、太陽能及其他綠能產業建設」等相關綠色投資放款計畫。

法國興業銀行表示，本次獲金管會核准發行綠色金融債券後，是先取得一個額度、156億，但會「分次發行」，即視法興銀行實際參與離岸風電專案融資情況，分次發債。像「海洋風電」高達187億專案融資，興業銀行也是銀行團成員之一，因為須提供專案融資資金，可能就會先發行部分額度，另外若有其他太陽能或陸上發電貸款需求，會再次發行。

為配合發展再生能源政策，金管會積極推動銀行業發行「綠色債券」，包括玉山銀、凱基銀、中國信託、永豐銀、台北富邦銀行等國銀都已陸續發行綠色債券。今、107年4月17日，金管會發布「外銀在台分行發行新台幣金融債券辦法」，開放外銀也可發行以新台幣計價的綠色金融債券，但銷售對象為境外結構型商品管理規則第3條第3項所稱的「專業投資人」、即資產規模須達5000萬以上。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，法國興業銀行綠色金融債券發行，對提供國內綠能產業中長期融資需求有幫助，且可提供本國銀行與外商銀行合作辦理專案融資機會，可提升專案融資經驗與能力，對國內綠色金融發展有正面助益。