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大樓落成南山人壽不搬入 杜英宗說因為這原因

2018-06-12 14:11經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台北第二摩天高樓南山廣場落成，租金超越台北101，目前為台北市最貴辦公大樓，南山人壽本身不會搬入，仍留在莊敬路168號總部大樓，南山人壽董事長杜英宗表示，保險業是甘苦行業，房租比較貴的新大樓要留給客人用。

南山廣場辦公大樓招租已達九成，杜英宗表示，還有很多企業想進駐，甚至有大老闆想要承租南廣場，並要求一口氣租用20個停車位，因為要把20輛超跑都停在南山廣場的停車場；但由於停車位還要提供其他承租戶使用，杜英宗建議這位人士把超跑分散停放在其他大樓，讓其他大樓也沾光。

杜英宗南山人壽保險

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