截自4月底 台幣計價基金規模增加214.55億元

2018-06-12 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



A股正式納入MSCI指數，人民幣資產再度成為市場目光焦點，如何透過多元化的投資管道，有效運用人民幣資產，進而拓展投資組合收益來源，近年也成為投資人關心的重要投資課題。

根據投信投顧公會統計，到今年4月底，投信發行基金規模較3月增胖，其中台幣計價基金規模增加214.55億元，其次為美元計價基金、規模增加72.01億元，再來就是人民幣計價基金，規模增加45.35億元。

這顯示，人民幣持續成為僅次於美元的外幣投資主流。加上長期以來，人民幣與美元存有利差空間的優勢，也增加了潛在收益機會，成為國人青睞人民幣資產的另一個吸睛點。

觀察國人人民幣存款餘額水位，目前持有人民幣計價基金規模所占比重兩成不到，顯示潛在需求空間仍大。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，展望下半年，美國仍是全球經濟領頭羊，中美貿易談判，以及A股入摩等議題持續發酵，也讓持有人民幣資產成為市場焦點。

對於有人民幣需求，或是想要多元投資、分散風險，但較少使用外幣的投資人來說，也可以選擇以人民幣計價基金來佈局美國多重資產，同時參與美國長期基本面行情及持有人民幣資產，此舉也將有助於增加人民幣資產的運用效率。

林素萍表示，現階段，隨著中美貿易順差擴大、中國資本外流有效控制、中國經濟保持韌性增長、中美利差仍在相對高檔位置，這些都有助於穩定人民幣表現。

除此之外，由於中國官方對於當地金融監管方向也趨於嚴格，隨著市場利率上行，料此情勢亦將有助於紓緩中國資本外流，進而提振人民幣匯率表現、維持寬幅波動。