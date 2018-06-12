勤業、玉山進駐 南山廣場朝滿租目標邁進

2018-06-12 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



歷時5年，台北「南山廣場」正式對外亮相，南山廣場高樓層租金每坪已超過新台幣5000元，創台北市近年商辦租金新高紀錄。南山人壽透露，四大會計師事務所中的「勤業眾信」，還有消費金融一線大行、玉山銀行私人銀行都將進駐，目前南山廣場商辦樓層出租率已達9成，正朝滿租目標前進。

南山人壽董事長杜英宗表示，南山廣場是台灣最高級商辦大樓，商辦樓層目前出租率已有9成，勤業眾信會計師事務所是首批承租戶之一，將在6月26日進駐，將承租7個樓層、約8000坪，玉山金控旗下玉山銀行也是台北南山廣場租戶，將承租33樓做私人銀行，服務財富管理貴賓。另外，微風百貨將在11月進駐，南山人壽將比照「微風之夜」，與微風合辦「南山之夜」，邀請客戶同歡。

南山人壽斥資約新台幣500億元打造台北南山廣場，總樓地板面積19.38萬坪，是地上48層、地下4層建築，南山廣場還是全台唯一有暖氣的辦公大樓，全辦公樓層採無柱設計，搭配3米以上挑高空間，已是台北信義計畫區的新地標。房仲業者表示，南山廣場高樓層每坪租金逾5000元，租金行情已超過台北101大樓的3800到4500元，是台北市目前租金最貴的商辦大樓。