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彰銀東莞分行收回扣案 遭中國銀監會罰人民幣30萬元

2018-06-12 00:17聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

彰化銀行昨天發布重大訊息，彰銀東莞分行對員工行為管理違反審慎經營規則，中國銀監會東莞監管分局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第46條作出行政處罰，處以罰鍰人民幣30萬元。

彰銀表示，已積極完成改善措施，並嚴正重申本行人員應確實遵守本行誠信經營守則、道德行為準則及員工行為準則等規定，不得有任何不誠信行為，如有違犯，將嚴懲不貸。

彰銀今年年初爆出東管分行收回扣案，兩名涉案主管收受回扣，主要用於餐敘、公關等公務支出，已各記兩大過免職，並移送檢調單位進行司法調查。

彰銀回扣彰化銀行

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