金金併鬆綁民營金控歡迎 學者：不含公股 效果不大

2018-06-12 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



金管會決定鬆綁「金金併」。包括國泰金、中信金和玉山金控等一線民營金控業者都表示，金融市場太過分散，金管會鬆綁併購政策，對金融市場影響正面。學者則認為，政策鬆綁若「不含公股」，實質效果恐不大。

國泰金控總經理李長庚表示，針對金融整併政策放寬，他樂觀其成，因為台灣金融市場太過分散，若能透過政策引導，讓金融整併變得更有效率，未來台灣金融業者不止在國內，走出國際市場也會更有競爭力。

李長庚說，依過去經驗，若經由公開收購或協議併購，一次要買到被併購對象25%股權，難度有點高，但若首次參股比率降到10%，公開收購成功機率會比較高，且透過先參股10%「大家彼此先認識」，未來有機會進一步提升持股或合併，可創造更大綜效，是件好事。他還說，金管會開放方向是對的，但會需要時間和配套機制，讓成果「發酵」，但只要有開放機制，就有機會發酵，若沒有這樣的機制，連發酵的機會都沒有。

玉山金控總經理黃男州也說，金控投資，多是策略性，不會只是財務性投資，併購金融業首次參股比率，自25%降到10%，就有鼓勵味道，降低門檻後，應會促進更多的併購可行性，他還說，併購就跟結婚一樣，只能鼓勵，且把相關限制鬆綁，讓有意願的業者多做嘗試，達到進一步整併可能，對台灣金融市場會是好事。中信金控財務長邱雅玲也說，台灣銀行業的確overbanking(銀行家數過多，造成過度競爭)，中信金認為金管會鬆綁規定，對金融市場整合，會是好的方向。

交通大學財務金融研究所教授葉銀華表示，台灣金融市場較為分散，有30家銀行，且不止銀行家數多、分行數目更多，若政府未將「金融整併」列入金融政策，金融政策就不算完整。但金管會此次修改法規，排除公股和泛公股金融機構，葉銀華認為，的確有點可惜。