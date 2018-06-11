【即時短評】金金併不包括公股 市場怎麼併都沒有用

2018-06-11 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



蔡英文執政2年後，終於碰觸金融整併議題。根據金管會研擬方案，金控投資金融業首次持股比率，將自25%降至10%，且鼓勵「非合意」併購，但最關鍵的「公股」金融業，仍然排除。金融業者直言，民民併，只有價格問題，「金融整併若不碰公股，你怎麼併都沒有用」。

因為扁朝「二次金改」惡名，馬英九年代，並未大張旗鼓鼓勵金融整併，金管會前主委曾銘宗一度拋出「公公併」主張，卻引發公股工會強力反彈，最後無疾而終。金管會此次扱取前朝教訓，一開始就強調，鼓勵金融業整併「但不觸及公股」，金融市場雖歡迎整併政策鬆綁，但都說效果不大。

台灣金融市場，除壽險業相對集中，銀行及證券市場都較為分散，不僅家數多、且規模小，因此「整併」一直至關重要。但金融業的「民民併」，其實透過現有法規就可解決，因為不管首次投資是買到10%或25%持股，重點都在「價格」；以過去幾年，安泰銀行和日盛金控股權出售案為例，大股東都想賣，也有買家上門，但破局關鍵，全都因為價格談不攏。

金融業者說，不管首次參股是現行的25%或未來降到10%，對民股來說，不會是問題，但翻開金融併購史，過去這麼多年「死在路上的」，幾乎都是民股要併公股，最後「卻吞不下去，也吐不出來」。最鮮明的例子，就是台新金控持股彰銀，一拖10多年未果，現在訴諸司法途徑，也不知能否解決，中信金當年也曾想併購兆豐金控，卻衍生出紅火事件，也以失敗告終。

「如果公股不整併，市場怎麼併都沒有用」，因為公股金融機構規模大，光就資產來計算，8家公股銀行規模就占去市場半壁江山。金融業者說，「只有把泛公股拿出來，民營金融業才有意願出高價」，金管會雖藉降低首次持股比率，鼓勵公開收購，但市場現在都剩一些「小規模的」銀行和券商，要民營金控「溢價」買，說不定自己股價還會跌。