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金融併購成敗非關銀彈 關鍵在政策反覆

2018-06-11 23:06經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

政府擬放寬民營金控發動併購初次取得持股門檻，由現行25%降至10%，希望藉此刺激金金併。儘管政院立意是為鼓勵金融整併，但是否真能奏效，其實關鍵不在降到10%，也不在金控銀彈足夠、口袋深淺，而是政策對於非合意併購，是否真的放手市場機制決定，不會反覆。

過去金融併購失敗的案例中，包括開發金（2883）公開收購金鼎證券、兆豐金（2886）現金買股台企銀（2834），最終失敗都不是因為發動併購的金控銀彈後勁不足，而是因為政策的不作為或搖擺反覆。

開發金在金鼎證改選前藉公開收購欲取得董事會多數席次，進而併購，但改選時開發金的股權僅因一位立委的發言就被「封存」不計票，使得改選結果各自表述「鬧雙包」，演變為司法解決，而此一途徑只能導向以拖待變，開發金也為了該併購案付出慘痛代價，最終金鼎證在主管機關的督導下，轉併入群益證。

兆豐金買台企銀更是政策反覆的經典，因為兆豐金會決定砸錢進場買股（非公開收購），就是為了配合「二次金改」，結果政策之後轉彎，兆豐金自然沒了繼續加碼的理由，必須反向出脫，但因台企銀股價不振，拖延至今還沒處分完。

事實上，從開發金公開收購金鼎證一案起，台灣金融業非合意併購已被汙名化，外人想針對所謂的「公司派」取而代之，就被視為「侵門踏戶」，罔顧股票上市公司其實是屬於所有股東、非屬所謂公司派的客觀事實，更忘了公司派要掌控公司經營權，自己負有憑本事「看家」之責，金管會還縮手取消了合規金控發動併購的報備制，明示暗示不鼓勵非合意併購。

金融業是高度監理的行業，政策態度對金融併購的影響至為關鍵，政院降低民營金控併購的初次收購股權門檻至10%，或許是個好的開始，但既然放寬對象是備受高度監理的金控公司，試問有再審查金控做併購時是否具「大股東適格性」的必要嗎？如沒必要，為何金控不能報備未來拉高到百分百控股子公司的規劃即可，還要事前審查？

從金管會仍不放手金控推動併購的審查權來看，金融業併購是否就此由市場機制決定，以及非合意併購能擺脫汙名、促使併購活絡，還有待觀察。

併購兆豐金開發金

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