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施俊吉：台股萬點是健康的 仍有向上空間

2018-06-11 17:52聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院副院長施俊吉今天參加第31屆「國際證券業協會（ICSA）年會」開幕典禮時表示，台灣股市在暌違17年後站上萬點，創下上萬點以來最長的紀錄，「這次台股萬點是健康的」；台股的高殖利率在世界名列前茅，市場品質穩定、公司治理成效佳，仍有穩步向上的空間。

本次會議由我國主辦，有來自澳洲、丹麥、日本、泰國、越南等全球20個國家的證券業協會代表參加。施俊吉表示，國際政經情勢變化莫測，牽動著全球資本市場發展，透過此一盛會，國際證券同業能夠相互交換意見及資訊，加強合作，促成全球證券業健全發展。

施俊吉指出，台灣股市在暌違17年後站上萬點，創下上萬點以來最長的紀錄，台股量能也從冷淡到興盛，國內外機構投資人及散戶同步進入台股市場交易，代表這次台股萬點是健康的；事實上，台股的高殖利率在世界名列前茅，市場品質穩定、公司治理成效佳，仍有穩步向上的空間。

施俊吉強調，健全資本市場、促進創新，是經濟發展不可或缺的動力，然而，資本市場面臨的考驗仍然嚴峻，我們必須面對投資人結構的劇烈改變、產業型態的迅速變遷、新興市場的崛起，以及全球金融越來越緊密的連動，「台灣資本市場唯一的出路，只有不斷進步與提升，市場制度必須更與國際接軌，風險管理必須更有效落實，服務與營運模式必須更加創新」，期望資本市場蓬勃發展，繼續帶領台灣的經濟向前行。

施俊吉並以「台灣總體經濟現狀與科技產業發展榮景」為題發表演說表示，台灣是充滿活力的經濟體，去年經濟成長率達到2.86%，是近3年來最佳，今年第1季經濟成長率也突破3%；今年第1季的出口總值更是連續第6季呈現兩位數成長，而當前失業率平均為3.66%，為18年來最低點，種種數據顯示，台灣經濟指標非常健康有活力。

在演講中，施俊吉指出，科技產業是台灣最具代表性的產業，兼具創新與包容性；我國的製造能力，將新科技轉化為各種便利的產品，讓創新的科技設計，不再侷限於奢侈品，而是更多人負擔得起的日常用品；除了科技業外，台灣其他產業，例如機能布料、高階自行車、高爾夫球頭等，全球市占率達到第一，深受矚目。

他表示，台灣是值得投資的資本市場，政府近期提出許多重要改革措施，例如公布多元上市方案；積極推動各種活絡交易量能措施，鬆綁法規，並延長當沖稅率減半至民國110年；在交易制度改革部分，則推出證券業主機共置（Co-Location）服務，並積極進行逐筆交易上線前準備工作，希望最快在明年實施，讓台灣的交易制度全面與國際接軌；此外，政府也積極提升公司治理水準，去年通過「金融科技發展與創新實驗條例」，是全球第一個將「監理沙盒」入法的國家。

施俊吉強調，資本市場的發展不論在哪一個國家，都代表了對企業成長的支持、就業機會的創造、人民財富增值保值的管道。他期許資本市場推動全球經濟繼續前進，也為人們帶來更好的生活。

行政院副院長施俊吉參加第31屆「國際證券業協會（ICSA）年會」開幕典禮。圖／行...
行政院副院長施俊吉參加第31屆「國際證券業協會（ICSA）年會」開幕典禮。圖／行政院提供
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