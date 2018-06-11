親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

嘩啦啦啦！台中火車站月台變瀑布 網酸：洗地板概念

微風內鬼工讀生 侵占630萬禮券遭起訴

外資上週買超222.44億 力道創4個半月高

2018-06-11 18:09中央社 台北11日電

根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣222.44億元，買超金額創4個半月以來新高，累計至6月8日止，外資賣超1548.62億元。

截至6月8日止，外資總持股市值13兆3700.03億元，占全體上市股票市值40.17%，較6月1日增加2695.47億元。

投信表示，隨國際不確定因素消除後，台股似乎仍是外資最愛的亞洲市場，除了國際資金回補力道強勢，台股進入電子拉貨旺季，在國際消費性電子產品相繼於下半年推出新品帶動下，不論資金面或股價都有望再展強勢多頭。

中國信託投信則指出，本周重頭戲之一就是美國總統川普與北韓領導人金正恩的世紀會面，尤其是歷經雙方跌宕起伏的外交操作後，終於底定6月12日川金會談。市場雖已逐漸消化兩位風格強烈的領導人所帶來的波瀾，後續會面所產生的結論料仍將影響全球風險偏好。

另一值得注意的重頭戲就是全球三大央行(美歐日)本周將分別舉行貨幣政策會議，美國近期經濟數據強勁，市場預料6月升息已成定局，因此聯邦公開市場委員會（FOMC）決議公布後應不會對市場造成太大影響，市場推估歐洲央行將在此次會議時討論購債計畫退場具體細節，會議結論可能會影響歐元匯率與歐元區資產。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，時序進入6月，今年除權息金額創歷史新高，6至8月除權息行情可以期待，國際上若沒有太大風險，指數有機會挑戰超越前高。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為群創4萬2672張、中鋼3萬8862張、元大金2萬9545張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為友達3萬3770張、亞太電1萬7935張、益航1萬1349張。

外資台股

相關新聞

鴻海市值被FII超越 顧立雄：不是我們關切重點

2018-06-11 11:39

暗指霸凌 吳欣盈：忍耐有限度 將訴諸法律

2018-06-11 17:22

金管會 3大方向鬆綁金金併

2018-06-11 14:36

南山廣場今開幕 招租已達9成

2018-06-11 14:36

大樓新+公設低 南山廣場租金比101貴

2018-06-11 14:36

突破經濟困境 中小企業總會：需積極投入行動行銷

2018-06-11 14:35

出席區塊鏈高峰會 許毓仁前進聯合國

2018-06-11 13:07

新台幣午盤 貶值0.4分

2018-06-11 12:29

法令限制多 壽險業計劃登陸比例跌破2成

2018-06-11 11:29

FII上市次日再封漲停 市值躍A股十強

2018-06-11 11:15

金管會三大方向鬆綁金金併 公股金控不包括在內

2018-06-11 10:40

美歐日央行會議登場 ECB政策動向受矚目

2018-06-11 10:14

新台幣開盤 貶值0.9分

2018-06-11 09:24

聯準會維持緩升息政策 黃金利空出盡

2018-06-11 06:02

政院端牛肉 金金併擬鬆綁

2018-06-11 00:36

F公司引資 金管會兩個放寬

2018-06-11 00:34

前瞻新資本市場論壇／新金融潮流 產官學談新投資

2018-06-11 00:32

南山頂級商辦今開幕 樓高272公尺

2018-06-11 00:23

前五月刷卡額 估衝破兆元

2018-06-11 00:23

花旗義工日 送暖精障者

2018-06-11 00:23

微風百貨進駐南山廣場 拚Q4營運

2018-06-11 00:23

期交所防洗錢 啟動宣導

2018-06-11 00:04

認購創櫃板股票 24小時不打烊

2018-06-11 00:03

業者：金控併購關鍵 要看口袋深不深

2018-06-10 23:49

金控整併拋誘因 首次投資持股25％門檻擬鬆綁

2018-06-10 23:40
看更多

熱門文章

鴻海衝半導體 組跨國大聯盟

2018-06-11 01:17

有話直說不再和稀泥 新光金吳欣盈也要打假新聞

2018-06-11 15:18

小資族買法拍屋 6步驟 一次就上手

2018-06-11 09:00

郭董拚Micro LED 叫陣三星

2018-06-11 01:17

大陸契作歸零 台灣虱目魚「轉向」求生存

2018-06-11 08:18

為台灣珍奶請命 義美高志明：限塑不應是鐵板一塊

2018-06-11 14:46

建商轉樂觀 興富發董座：房價沒有理由突然往上

2018-06-11 11:33

友達、晶電 Micro LED闖出成績

2018-06-11 01:17

2222坪！ 微風要在南山廣場開設亞洲最大超市

2018-06-11 12:49

陸遊戲新政 台廠受惠

2018-06-11 00:03

政院端牛肉 金金併擬鬆綁

2018-06-11 00:36

三類陸客減 醫美、觀光受傷

2018-06-11 00:29

鴻海市值被FII超越 顧立雄：不是我們關切重點

2018-06-11 11:39

蝸居房東注意 單層住宅隔6間須申報列管

2018-06-10 18:28

入境攜帶物品 留意三重點

2018-06-11 01:07

陸砍太陽能補貼 台廠急減產

2018-06-11 01:17

FII上市次日再封漲停 市值躍A股十強

2018-06-11 11:15

外資看好FII效益 鴻海今年營收挑戰5兆元

2018-06-11 01:17

金管會三大方向鬆綁金金併 公股金控不包括在內

2018-06-11 10:40

南山頂級商辦今開幕 樓高272公尺

2018-06-11 00:23

大陸市場丟了 台灣虱目魚丸改前進泰國

2018-06-11 09:03

聯準會維持緩升息政策 黃金利空出盡

2018-06-11 06:02

名家觀點／人才持續外流，問題出在哪？

2018-06-11 01:16

宏達電 衝刺5G手機開發

2018-06-11 00:03

新竹好威 平均薪資稱霸六都、房市買氣嚇嚇叫

2018-06-11 14:34

交通部所屬第二個整併單位 「鐵道局」揭牌成立

2018-06-11 12:32

法稅改革聯盟喚政府「稅」醒了 九成村里長連署

2018-06-10 18:55

莊豐如接棒六福後如何重生？ 謝金河4招指點

2018-06-11 15:43

鴻海調度策略 靠大數據撐腰

2018-06-11 01:17

金控整併拋誘因 首次投資持股25％門檻擬鬆綁

2018-06-10 23:40

甲山林砸30億蓋售樓總部 祝文宇：改變民眾購屋模式

2018-06-11 11:41

去年業主讓利開紅盤 甲山林：新案消化要以買方為號召

2018-06-11 11:40

生醫新秀 仁新在美大展發光

2018-06-11 01:14

SAS分析之王 深耕AI

2018-06-11 01:17

華研總座專訪／她，帶人帶心 S.H.E一待16年

2018-06-11 01:21

廠商憂心缺電 可成：備載容量個位數很危險

2018-06-11 13:04

陸砍補貼波及台廠 部分太陽能廠產能急減3成

2018-06-11 00:00

電動交通產品夯 5月出口上揚14%

2018-06-10 20:41

華研多路並進 做大華人市場

2018-06-11 01:21

微風百貨進駐南山廣場 拚Q4營運

2018-06-11 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top