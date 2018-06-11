突破經濟困境 中小企業總會：需積極投入行動行銷

2018-06-11 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



Yahoo奇摩攜手中華民國全國中小企業總會11日首度發表《中小企業行動行銷白皮書》，調查發現台灣行動浪潮發燒，台灣人每日花5小時滑手機，卻不到四成台灣中小企業使用「行動行銷」拼業績。對此，中華民國全國中小企業總會企資中心營運長王怡雯表示，若欲突破經濟困局，台灣中小企業需更積極投入行動行銷，開拓新的成長機會。

《中小企業行動行銷白皮書》並指出，台灣有近七成中小企業使用網路廣告，但只有不到四成（38%）在行動裝置投放廣告，相較美國去年就已有52%中小企業擁抱行動，台灣中小企業在這部分的比例明顯偏低。

根據Yahoo奇摩《中小企業行動行銷白皮書》，台灣中小企業雖僅不到四成使用行動行銷，但已投入行動廣告的中小企業投資網路行銷的意願相對更強勁，平均年投入金額高於整體30%，其中又以旅遊、3C通訊、零售及教育服務等產業使用行動行銷比例最高。

值得注意的是，《中小企業行動行銷白皮書》也觀察到世代差異，發現中小企業二代接班人（42%）相較於一代創辦人（36%）更願意使用行動廣告。

Yahoo亞太區消費者研究暨數據分析資深經理蘇建勳進一步分析，已開始投入行動行銷的中小企業認為，行動行銷的前三大助益為「拓展潛在客人」（66%）、「幫助成交」（38%）及「與對的客人溝通」（37%），與整體網路行銷效益雷同。同時，白皮書也觀察到，緊追在後的是「即時與消費者互動」（31%），顯見廣告主已注意到包含即時與互動等「行動」專屬的優勢。

Yahoo奇摩從《白皮書》中也發現，中小企業使用行動行銷的三大困擾包含：不知如何追蹤成效（45%）、不清楚預算成本（38%）、不知如何製作適合素材（35%）等，顯見增加中小企業在行動行銷上的知識與提供專業協助刻不容緩。

王怡雯表示，中小企業是我國釋放經濟動能的重要支柱，隨著全球行動浪潮持續發燒，行動廣告市場已成兵家必爭之地，但過去台灣中小企業由於相關資訊與技能掌握不足，在數位行銷工具的使用上趨於保守。建議中小企業主應掌握更有利的行動行銷知識與工具、更精準的廣告投放策略，透過不同渠道提高客源流量，成為開拓銷售市場的好幫手。

老牌奶粉「易而善」二代接班，以及為女兒皮膚炎而創的洗沐品牌「瘋狂的喬」，今日也特別現身白皮書發表會現場，分享如何靠行動行銷翻轉業績。六、七年級生耳熟能詳的品牌「易而善奶粉」，在網路世界中卻缺乏聲量，二代接班後積極嘗試網路行銷，不僅讓品牌實體通路詢問量暴增10倍，更讓網路直接下單量每月持續成長近10%。「瘋狂的喬」原先也是以傳統代言人方式透過全媒體通路宣傳，但銷售仍不如預期，使用「搜尋來電」功能後，消費者點擊廣告即可以和創辦人對話，產品諮詢量成長二倍，更帶動產品營收成長3.5倍。