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史丹佛性侵案：加州用公投罷免了恐龍法官？

新台幣開盤 貶值0.9分

2018-06-11 09:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以29.825元兌1美元，貶值0.9分開出；新台幣上周五終場以29.816元兌1美元，貶值7.6分作收，今早開盤繼續貶值。

新台幣示意圖。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
新台幣示意圖。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
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