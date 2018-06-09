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電支金融消費爭議 Q1爆首宗申訴案件

2018-06-09 14:29中央社 台北9日電

金融消費評議中心最新公布今年首季申訴暨申請評議案件統計數據，以保險業遭申訴及申請評議案件居大宗，值得留意的是，電子支付業者出現首宗申訴案件。

評議中心表示，電支的首宗申訴案件，起因於業者與消費者在小額支付上的認知有出入，對象是專營的電支機構，但爭議金額不大，而評議中心收到申訴案件後，隨即轉給公司。

金融消費評議中心最新公布申訴暨申請評議案件統計數據，107年第1季合計收受1089件申訴案件及419件申請評議案件。

保險業遭申訴及申請評議案件仍占大宗，今年第1季有934件申訴案件、占比85.9%，及351件申請評議案件，占比84%；銀行業有77件申訴案件，占比7%，申請評議案件則有46件，占比11%；證券期貨業有77件申訴案件，占比7%，及申請評議案件有22件，占比5%；電子支付業則有1件申訴案件。

若就爭議原因來看，銀行業仍以「違反金融產品條件或風險說明爭議」為主；壽險業部分，理賠案件以「理賠金額認定」為主，非理賠案件為「業務招攬爭議」；產險業部分，理賠案件以「理賠金額認定」為主，非理賠案件為「未遵循服務規範」；保險輔助人非理賠案件以「業務招攬爭議」為主；證期業主要為「保證金追繳平倉」。

評議中心指出，當消費者與金融機構間因商品或服務產生民事爭議時，民眾第一步驟是向金融機構申訴，而金融機構收到民眾的申訴案件後，應於收到文件日起30日內妥適處理，並將處理結果回覆給消費者。之後民眾若對金融機構的處理不滿意時，或者金融機構未依規定期限內回覆時，金融消費者可向評議中心申請評議。

另外，評議中心也指出，首季證期業爭議主要源於今年2月6日因美股重跌，意外引爆「期貨選擇權大屠殺」有關，傳出上百名受災戶幾乎傾家蕩產，甚至有單一受災大戶出現上億元的鉅額損失。

示意圖。金融消費評議中心最新公布今年首季申訴暨申請評議案件統計數據，以保險業遭申...
示意圖。金融消費評議中心最新公布今年首季申訴暨申請評議案件統計數據，以保險業遭申訴及申請評議案件居大宗，值得留意的是，電子支付業者出現首宗申訴案件。圖／ingimage
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