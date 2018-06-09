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合併大眾銀員工離職潮 元大銀9分行暫停營業

2018-06-09 13:12中央社 台北9日電

元大銀行併購大眾銀行過程引發原大眾銀行員工離職潮，人力吃緊，元大銀行3月暫停9家...
元大銀行併購大眾銀行過程引發原大眾銀行員工離職潮，人力吃緊，元大銀行3月暫停9家分行營業，國內銀行分行家數降到3406家，創6年新低。聯合報系資料照／記者林伯驊攝影
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元大金控旗下元大銀行併購大眾銀行過程引發原大眾銀行員工離職潮，人力吃緊，元大銀行3月暫停9家分行營業，國內銀行分行家數降到3406家，創6年新低。

金融監督管理委員會統計，截至今年4月底，國內銀行分行家數為3406家，較去年底3417家減少11家，主因元大銀行申請暫停9家分行營業；西元2012年銀行分行家數為3416家、2011年則是3359家。

金管會銀行局表示，元大銀行因合併大眾銀行過程中，產生暫時性人力短缺現象，元大銀行今年1月向金管會申請暫停9家分行營業獲准後，元大銀行3月一口氣暫停9家分行營業，元大銀行也承諾暫停營業的這9家分行會在兩年內申請復業。

官員透露，據元大銀行說法，合併時元大銀行提出的優離方案不錯，不少原大眾銀行行員選擇優離方案。

銀行局官員說，早年曾有銀行因行員罷工，人力吃緊，因而暫停部分分行業務情況，但合併造成行員大量流失，而不得不申請暫停營業的情況是歷年罕見。

金管會表示，金融機構不能因合併而損及客戶權益，也要盡到照顧員工責任。

元大銀行申請暫停營業的9家分行為館前分行、敦南分行、和平分行、通化分行、仁愛分行、東台南分行、中華分行、北高雄分行及新左營分行，主要集中在北部。

元大銀行今年元旦完成合併大眾銀行，卻引發原大眾銀員工離職潮，據工會統計，截至1月19日，原大眾銀員工離職數已超過900人。

元大金控大眾銀

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