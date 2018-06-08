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金控改選招數多 與其努力搞選舉不如加碼基本盤

2018-06-08 21:47聯合報 記者孫中英╱即時報導

台新金控董事改選結果，公司派獲得全勝。這樣的場景，不讓人意外，中信金控一年半前，提前改選董事，結果也是大勝。歸結兩家金控勝選理由不外乎，公司派能掌握既有資源，透過高度徵求委託書並刪減董事會席次，墊高市場派參與門檻。但金管會近期已修改委託書規則，同時緊盯大股東適格性，持股不高的金融業公司派，若不加碼持股，得小心有朝一日董事改選戲碼再度上演時，手上「工具」還夠不夠用。

寶佳集團第二代林家宏此次砸下近140億銀彈，真金白銀買了台新金控高達9.95%持股，晉身為台新金單一最大股東，最後卻擠不進台新金董事會，著實令人跌破眼鏡。

但分析台新金公司派勝選，理由也很簡單，首先就是降低董事會席次，由9席降為7席，大幅墊高市場派參選門檻；以今天(8日)台新金股東會出席率94%來看，這代表至少要有13.42%以上的股數支持，才能取得1席董事。

其次就是「徵求委託書」，台新金控此次推出高達17位徵求人，市場本來估計可能徵求到20%可參與投票股數，但最後結果卻收到「3成以上」，大幅強化公司派參選實力。最後、台新還獲得外資支持，參與投票的外資，約9成都票投公司派。

台新金此役，幾乎「複製」前次中信金股東臨時會模式，確保了江山鞏固。但根據金管會掌握，台新金和中信金大股東，都因為持股都不到10%，還未通過金管會的大股東適格性審查。值得注意的是，金管會已修改委託書規定，自明、2019年起，金融業大股東若要做委託書「無限徵求」，都要先「買到10%持股」並通過大股東適格性審查，當然大股東也可走回「一般徵求」的老路。

只不過，金融業大股東若想杜絕每隔3年董監改選，就被市場派投資人「狙擊」，正本清源之道，應考慮加碼持股「穩住基本盤」。畢竟經營一家金控公司，不是只有每隔3年的董監改選，大股東花這麼大力氣在搞選舉，還不如好好提升公司經營績效、強化公司治理，讓其他股東共享獲利回饋之餘，也能心服口服。

台新金控今天(8日)舉行股東常會，改選第7屆董事。記者孫中英／攝影。
台新金控今天(8日)舉行股東常會，改選第7屆董事。記者孫中英／攝影。
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台新金控股東臨時會中信金控

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