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寶佳集團遭台新金公司「完封」 3項關鍵原因

2018-06-08 21:46經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

寶佳集團昨（8）日角逐台新金董事遭「完封」、一席未上，大爆冷門，關鍵原因有三，一是電子投票制度有利公司派掌握敵營戰術，準確掌握寶佳主攻獨立董事予以集中灌票圍堵；其次為外資支持寶佳力度不足；第三則是在寶佳不收委託書之後，公司派徵求委託書高達近四成，成功拉高出席投票率，因此最終寶佳被阻於台新金董事會門外。

不過，外界也好奇，以昨天選舉結果看，寶佳集團若是改集中一席一般董事，其實可以當選，何以選擇主攻獨董、不改戰術？寶佳集團表示，向外資法人拉票時強調的是監督經營團隊，若最後戰術改變爭取一般董事，將對投票支持寶佳獨董的外資喪失誠信，對於擬長線投入金融業的寶佳來說，不可能不在乎外資對寶佳誠信的看法。

熟悉選務的金融圈人士則分析，公司派可從電子投票研判市場派策略，若寶佳除外資以外的盟友配合支持一般董事，公司派應該也會改變戰術，則一般董事當選門檻也不會是現在的結果。畢竟台新金縮減席次後，一般董事和獨董應選席次只差一席，很難說選一般董或獨董哪個較容易，關鍵還是在配票，事後諸葛未必正確。

事實上，在昨天改選前，寶佳集團內部即已沙盤推演，評估台新金委託書徵求若超乎預期，使得出席率得以突破九成的話，將對寶佳不利，寶佳集團副董事長林家宏也對幕僚的戰情分析均充分掌握，因此昨天選舉結果出爐，寶佳集團原本現場擬程序發言，最後選擇集體退場「坦然面對」。

金融圈人士指出，現階段電子投票制度對於市場派來說確實較為不利，因為公司派可以提前掌握電子投票結果，藉以研判敵營戰術，但市場派看不到電子投票狀況。以此次台新金改選而言，估計電子投票除看出寶佳拿到的外資票有限之外，也可看出支持寶佳的電子投票是偏向獨董，進而推論出寶佳集團不可能「浪費」這些支持獨董的票，現場投票將主攻獨董，所以公司派集中灌票獨董、拉高獨董當選門檻，讓寶佳即使所有得票權數加總，還是選不上獨董。

外資支持力度不足，則是因為即使外資法人根據ISS外資顧問建議，支持寶佳一席獨董，寶佳得到的外資票也只是七分之一，也就是外資在投票時會平均分配，願意支持寶佳獨董的外資，也不會把手上的權數全部投給寶佳那一席獨董，而是應選七席平均分配。且寶佳資產成立時間不長，外資法人未必會因寶佳的訴求，就信服寶佳會長期持有台新金而予支持。

台新金公司派收委託書在寶佳放棄不徵求下，等於無競爭者，積極動員旗下銀行資源加上民間委託書通路，收到37%，加上鞏固外資票，拉高出席投票率到歷史新高的94%，使當選所需權數更多，讓台新金公司派有充裕的配票空間，完封寶佳。

圖為寶佳集團副董事長林家宏。 本報資料照片／記者許正宏攝影
圖為寶佳集團副董事長林家宏。 本報資料照片／記者許正宏攝影
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台新金外資投票率

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