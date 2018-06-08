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影／李紀珠薪資高惹議　吳東進：她是拚命三娘

2018-06-08 15:03經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

新光金今(8)日舉行股東會，針對副董事長李紀珠的高薪酬，小股東評價兩極。董事長吳東進則公開力挺，稱讚李紀珠是「拼命三娘」、「物超所值」。股東會後，李紀珠也澄清，今年3月與4月兩度請辭，是希望能改善不友善的工作環境，從來沒求見獨董並要求加薪，接下來還是會接受董事會託付，為新光金打拚。

股東會李紀珠新光金

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