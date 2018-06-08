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廖學茂連任中華保險服務協會理事長

2018-06-08 01:21經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中華保險服務協會周四（7日）於集思台大會議中心舉辦107年度第6屆第一次會員大會，完成新一屆理事長及理監事改選，由現任理事長、富士達保險經紀人公司董事長廖學茂連任，並選出副理事長陳嘉文、常務理事陳燦煌、方正培、丁榮光等新任理事共15名、常務監事廖淑惠等監事共五名。

會員大會由廖學茂以「中華保險服務協會的發展與未來」為題揭開序幕，更同場舉辦專題演講，邀請金管會鄭貞茂副主委、財團法人保險事業發展中心桂先農董事長及財經投資專家呂忠達等人，從金融科技發展及國際政經情勢看台灣保險業的契機與挑戰。

廖學茂表示，因應長壽議題，中華保險服務協會將107年設定為「長照健康服務」年，已於今年3月15日完成首場「台灣長照的現況與長照2.0的發展趨勢」活動，與政府及業界相互交流保險業之因應之策。此外，協會也積極走進校園，推動「強制汽（機）車責任保險」教育宣導活動，於大學、高中職舉辦共24場，逾4,000名學子踴躍參與，將保險的理念傳達給都會及偏遠地區的學生，往下紮根的保險教育活動成效顯著。

新的年度，廖學茂理事長與新任理監事將繼續推動強制汽（機）車責任保險教育宣導活動，並與台北張老師中心、富士達保險經紀人聯合舉辦一系列的張老師講座，包含：財務知能工作坊暨系列講座、男性健康系列講座、親職系列講座等主題，欲透過各種教育宣導與講座，將保險結合公益，為社會盡一份力。

金管會副主委鄭貞茂以金融科技發展與監理為題，從保險業數位化環境，分析金融科技發展的策略。並以今年甫公布施行的金融科技發展與創新實驗條例為例，闡述金管會已推動的各項鼓勵創新措施及建置金融科技基礎環境，未來將持續引導業者在兼顧消費者權益及金融市場秩序下，積極投入科技創新，促進金融走向公平、效率和創新，為金融產業創造價值，並增進社會大眾福祉，實現普惠金融目標。

富士達保經董事長廖學茂(右)連任中華保險服務協會理事長，金管會副主委鄭貞茂(左)...
富士達保經董事長廖學茂(右)連任中華保險服務協會理事長，金管會副主委鄭貞茂(左)頒發證書。中華保險服務協會/提供
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