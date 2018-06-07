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國際證券業協會（ICSA）年會登場 財經高官與會

2018-06-07 22:01經濟日報 記者吳映璠╱即時報導

券商公會將於10日至12日於圓山大飯店主辦第31屆國際證券業協會（ICSA）年會暨會員大會，由於這是國內極少數以台灣名義加入的重要國際金融組織，此次年會引起市場高度注目。

券商公會理事長簡鴻文昨（7）日表示，ICSA是先進國家和資本市場中最具代表性的金融組織，會員為歐洲（丹麥、法國、德國、義大利、瑞士、瑞典、土耳其、英國）、美洲（加拿大、墨西哥、美國）、亞洲（澳洲、印度、日本、韓國、泰國、紐西蘭和台灣）等18個國家組成的19個證券業協會，ICSA成立的宗旨是鼓勵和協助國際證券市場的健全發展，同時加強各證券市場的協調。

簡鴻文指出，本次年會主題訂為「新時代的挑戰與機遇」，隨著資訊科技應用的普及，人工智慧、區塊鏈等金融科技應運而生，在全球資本市場，必須及時因應金融科技，並審慎的正視風險，維繫資本市場的秩序及永續發展，將是此次大會研究及討論的重點。

本次年會將有各ICSA證券業協會會員及國際金融組織的領導者代表參加，共同探討當前證券市場重要議題，相信在充分交流後，將更瞭解市場的發展，為提升全球資本市場共同合作，並促進資本跨境的有效流動。

券商公會在1996年9月正式加入ICSA，是資深會員之一。ICSA是我國少數仍用臺灣名義加入的重要國際金融組織，目前本公會參與ICSA使用的名稱為Taiwan Securities Association（TSA）；ICSA在世界資本市場上占有舉足輕重的地位，與會代表多為各國證券業協會的領導人物，對各國家的證券政策頗具影響力。希望藉由證券商公會主辦本次年會的機會，增進國外與會者對臺灣的了解，拓展臺灣資本市場的能見度。

也因為此次年會意義不同以往，因此今年特別邀請行政院副院長施俊吉、金管會主委顧立雄及副主委黃天牧進行貴賓致詞及演講，向國內外與會貴賓表達我國政府對於國際證券業協會的重視。其中，施俊吉演講專題為「臺灣總體經濟現狀與科技產業發展榮景」，黃天牧為「臺灣追求健全公司治理的歷程」。

資本市場金融科技黃天牧

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