影／顧立雄：取消台股週六補交易 券商公會說尊重

2018-06-07 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



近年碰上國定假日，經常彈性調整補班休假日，台股偶爾會在周六獨家開市，不過，北市美國商會認為，此舉會提高交割風險，金管會主委顧立雄今(7)日表示，會與券商公會研擬，最快明年就會取消台股獨家開市情況。對此，券商公會理事長簡鴻文回應，尊重金管會。