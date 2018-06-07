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影／顧立雄：取消台股週六補交易 券商公會說尊重

2018-06-07 13:35經濟日報 記者高昕正╱即時報導

近年碰上國定假日，經常彈性調整補班休假日，台股偶爾會在周六獨家開市，不過，北市美國商會認為，此舉會提高交割風險，金管會主委顧立雄今(7)日表示，會與券商公會研擬，最快明年就會取消台股獨家開市情況。對此，券商公會理事長簡鴻文回應，尊重金管會。

金管會主委顧立雄。記者杜建重攝影
金管會主委顧立雄。記者杜建重攝影
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台股金管會國定假日

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