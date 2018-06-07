獨步全球周六開盤交易 美商拜託金管會取消

2018-06-07 06:08 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



碰到國定假日，台灣人喜歡放「連假」，政府創造出「彈性上班(即周六補行上班)」機制，此舉卻造成台灣股市經常全球「獨家」在周六開市。外商認為這種做法，會提高交割風險，建議主管機關接軌國際慣例，取消這種「獨步全球的周六開盤交易」作法。

美國商會周三(6日)發表2018台灣白皮書，美國商會資本市場委員會連續第2年建議金管會，取消「周六」證券期貨市場交易，以接軌國際慣例並降低交割風險。

美國商會表示，台灣政府近年因為彈性放假，而在周六補行上班，造成經常出現，周六台股「獨步全球」開盤交易，但實為市場例外，且這種「偶發性」周六交易交割機制，對採自動作業程序的國際大型機構投資人帶來諸多不便；為因應這種偶發性周六交易，機構投資人須額外處理已建置的標準交割流程，增加不必要的營運成本及風險。

美國商會表示，由於台灣證交所交割周期是「交易日後兩日(T+2)」，因此，周六交易對市場影響不限於周六當天，而是自「周四」就開始，且會持續至下周一；也因此，為避免額外手動修改結算指示的複雜程序，碰到這種偶發性周六開盤，外資機構投資人其實自周四及周五交易，就相對不活絡。