親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
張忠謀退休
核二2號機重啟
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
中和新耐震廠辦

京城銀長期評等 惠譽信評5度評為A+(twn)

2018-06-06 21:54聯合報 記者孫中英╱即時報導

京城銀行今天(6日)發布，獲國際信評機構、惠譽信評確認國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，評等展望「穩定」。

京城銀表示，已獲惠譽信評5度評為A+(twn)國內長期評等，應該歸功於該行投資策略，以分散投資且長期持有為主，放款業務也謹慎挑選進入門檻較高、利差較大的利基型市場發展，藉以維持良好的內部資本創造能力與穩定風險狀況。

京城銀表示，將持續致力兼顧獲利成長及風險控管，同步強化內稽內控與落實法令遵循，以期在各項業務推展同時建立符合風險狀況的資本適足性評估程序，打造穩健的財務結構與適足資本。京城銀日前也發布，今年5月自結損益6.1億元、稅前EPS(每股盈餘)0.53元，累計今年1至5月合併稅前獲利24.02億元，稅前每股盈餘2.09元，分別較去年同期減少9.9％、10.3％。

京城銀表示，前5月獲利表現較去年減少，主因今年5月同步認列一次性未分配盈餘稅支出2.17億元，使稅後與稅前淨利呈現較大差距。不過，京城銀5月投資收益已較4月明顯增加，整體放款業務穩健成長，帶動手續費收入、利息收益持續成長動能。

京城銀行發布，獲惠譽信評確認國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BB...
京城銀行發布，獲惠譽信評確認國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，評等展望「穩定」。圖／京城銀提供。
分享

京城銀行惠譽

相關新聞

不夠信任AI辦車貸 大陸5分鐘台灣要3天

2018-06-06 18:57

雷仲達：爭取都更危老安養社宅排除銀行法72-2的限制

2018-06-06 17:11

星展銀新老總林鑫川上任 提5大經營策略

2018-06-06 15:45

合庫推5+2新創產業放款餘額4,343億元 市占第一

2018-06-06 14:51

暑假兒童理財營 報名秒殺

2018-06-06 14:27

開設兒童帳戶 先比一比優惠

2018-06-06 14:26

友旺高層頻異動 半年換兩董座

2018-06-06 14:12

期交所大專院校期貨與選擇權課程補助 開始申請

2018-06-06 13:29

外銀老總：台青接軌國際 這項不到位很困難

2018-06-06 12:34

棉花田聯名卡來了 周周回饋最高10.6%

2018-06-06 12:25

富邦說趨勢 今日準時「線上」開播

2018-06-06 11:09

京城銀 連五年獲惠譽信評確認評等為A+(twn)

2018-06-06 11:05

新台幣開盤 貶值1分

2018-06-06 09:13

這家銀行美元定存高利2.68% 1萬美元就可享有

2018-06-06 01:43

台企銀力挺銀髮樂齡學堂

2018-06-06 00:29

台中銀搶美元 強打2.68%優存

2018-06-06 00:29

電支使用者 衝上243萬人

2018-06-06 00:29

富邦壽將認購港交所滙付新股

2018-06-06 00:29

富邦產砸千萬 導入AI核保

2018-06-06 00:29

10年債標售 利率跌破1%

2018-06-06 00:29

外幣保單紅火 前四月新保費增六成

2018-06-06 00:29

行員涉監守自盜 兆豐銀：客戶權益不受影響

2018-06-05 22:28

243萬人用電子支付 玉山銀代收付居冠

2018-06-05 20:12

電子支付誰是老大 若看交易金額 街口打敗歐付寶

2018-06-05 19:59

退休收益來源 民眾最在乎獲利穩定

2018-06-05 19:50

行員挪用客戶資金 兆豐祭停職處分移送檢調

2018-06-05 19:17

銀行理專又挪用客戶資金 這次是兆豐銀行

2018-06-05 18:44

兆豐銀組織改造 衝刺消金

2018-06-05 00:34

中信金推動CSR 獲兩大獎

2018-06-04 00:01

比特幣管控措施...防洗錢評鑑必考題

2018-06-04 00:01

比特幣納管主管機關...待政院指定

2018-06-04 00:01

比特幣納管 設三防線

2018-06-04 00:01

颱風、地震、政治...離岸風電三大風險

2018-06-04 00:01

離岸風電保險 商機衝數十億

2018-06-04 00:01
看更多

熱門文章

拍桌怒罵假新聞 張忠謀退休前送蔡總統最後一份大禮

2018-06-06 09:39

張忠謀：大陸半導體打不贏台積電

2018-06-06 00:53

台灣金聯推雙北蛋白區平價宅 北投3房不到700萬

2018-06-06 05:58

熱門國中周邊房價差好大 附中3,600萬、這裡600萬

2018-06-06 11:15

外銀老總：台青接軌國際 這項不到位很困難

2018-06-06 12:34

高報酬為第一誘因 張忠謀留才3招必學

2018-06-06 00:12

張忠謀想的是隔代接班？ 專家：目前僅是過渡期

2018-06-06 10:43

張忠謀最後一場股東會 「小何麗玲」盛裝獻花

2018-06-06 08:56

走過房市低潮 賴正鎰：現在聽到電話響就很爽

2018-06-06 12:42

強調根留台灣 徐旭東憂缺電影響廠能 盼恢復核電

2018-06-06 10:41

設紙上公司逃漏稅 補帶罰

2018-06-06 00:31

共享經濟爭議再起 Airbnb面臨抗爭

2018-06-06 02:00

這家銀行美元定存高利2.68% 1萬美元就可享有

2018-06-06 01:43

戴勝益提退休2不2要 不過戶不跟兒女住

2018-06-06 13:59

鴻海集團下階段成長 郭台銘：不會裁員、要招更多人才

2018-06-06 15:18

國發會：美國商會關切面相 政府已有作為

2018-06-06 15:42

大戶又出手 砸3億元作周董鄰居

2018-06-06 10:57

員工洩漏安室奈美惠搭機資訊 華航鄭重道歉

2018-06-06 14:54

陳泰銘：被動元件缺貨到明年

2018-06-06 02:00

張忠謀「再別康橋」 未來不隨意進台積電

2018-06-06 00:20

監委要查核四設備採購 台電：尚未收到通知

2018-06-06 14:10

鴻海新布局 夏普11億買東芝PC

2018-06-06 02:00

六個數字 張忠謀締造「國家寶藏」

2018-06-06 00:53

核二2號機起動再轉 滿載發電要一周後

2018-06-05 23:53

施俊吉專訪／施俊吉：5G產業 下一個機會

2018-06-06 00:47

台積電3奈米 科技部允諾「洪荒之力」協助

2018-06-06 00:26

享受退休 張忠謀：我領風騷60年很夠了

2018-06-06 00:15

鴻海硬體展 深圳廠操刀首台iPhone曝光

2018-06-06 11:44

和碩備戰蘋果新單 秋天收割

2018-06-06 02:00

核二2號機重啟 緩解供電

2018-06-06 00:34

富邦產砸千萬 導入AI核保

2018-06-06 00:29

魏哲家宣示 台積5奈米明年試產

2018-06-06 00:53

跨境電商平台…無法管

2018-06-06 02:00

外幣保單紅火 前四月新保費增六成

2018-06-06 00:29

拚經濟3箭 施俊吉：台灣要緊抓5G機會

2018-06-06 00:03

王光祥加碼大同 拚進董事會

2018-06-06 02:00

大立光供貨蘋果 最快7月啟動

2018-06-06 02:00

實際管理處所在境內 須繳稅

2018-06-06 00:31

金門房產熱呼呼 東森房屋睽違10年再度插旗

2018-06-06 13:45

張忠謀退休生活…打橋牌、完成自傳下半冊

2018-06-06 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top