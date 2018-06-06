京城銀長期評等 惠譽信評5度評為A+(twn)
京城銀行今天(6日)發布，獲國際信評機構、惠譽信評確認國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，評等展望「穩定」。
京城銀表示，已獲惠譽信評5度評為A+(twn)國內長期評等，應該歸功於該行投資策略，以分散投資且長期持有為主，放款業務也謹慎挑選進入門檻較高、利差較大的利基型市場發展，藉以維持良好的內部資本創造能力與穩定風險狀況。
京城銀表示，將持續致力兼顧獲利成長及風險控管，同步強化內稽內控與落實法令遵循，以期在各項業務推展同時建立符合風險狀況的資本適足性評估程序，打造穩健的財務結構與適足資本。京城銀日前也發布，今年5月自結損益6.1億元、稅前EPS(每股盈餘)0.53元，累計今年1至5月合併稅前獲利24.02億元，稅前每股盈餘2.09元，分別較去年同期減少9.9％、10.3％。
京城銀表示，前5月獲利表現較去年減少，主因今年5月同步認列一次性未分配盈餘稅支出2.17億元，使稅後與稅前淨利呈現較大差距。不過，京城銀5月投資收益已較4月明顯增加，整體放款業務穩健成長，帶動手續費收入、利息收益持續成長動能。
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