京城銀長期評等 惠譽信評5度評為A+(twn)

2018-06-06 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



京城銀行今天(6日)發布，獲國際信評機構、惠譽信評確認國內長期評等維持為A+(twn)、國際長期評等為BBB、個別實力評等為bbb，評等展望「穩定」。

京城銀表示，已獲惠譽信評5度評為A+(twn)國內長期評等，應該歸功於該行投資策略，以分散投資且長期持有為主，放款業務也謹慎挑選進入門檻較高、利差較大的利基型市場發展，藉以維持良好的內部資本創造能力與穩定風險狀況。

京城銀表示，將持續致力兼顧獲利成長及風險控管，同步強化內稽內控與落實法令遵循，以期在各項業務推展同時建立符合風險狀況的資本適足性評估程序，打造穩健的財務結構與適足資本。京城銀日前也發布，今年5月自結損益6.1億元、稅前EPS(每股盈餘)0.53元，累計今年1至5月合併稅前獲利24.02億元，稅前每股盈餘2.09元，分別較去年同期減少9.9％、10.3％。