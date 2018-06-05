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富邦壽公告 擬認香港第三方支付業者普通股

2018-06-05 21:48經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

富邦金５日晚間公告，子公司富邦人壽將參予認購匯付天下於香港交易所掛牌之普通股初次公開發行，實際交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告，交易總金額上限3,000萬美元（約9億新台幣）。

匯付天下是第三方支付服務供應商，主要針對中小型商店支付服務，提供客戶第三方支付相關付款服務，以及金融科技等解決方案，也被市場認為可以跨足到跨境電商支付市場。

根據香港當地已經披露資料，匯付天下在中國獨立第三方支付服務供應商市場則排名第三，跨到香港集資，台灣的富邦人壽也看好，擬參予其在香港掛牌的普通股初次公開發行。

富邦人壽香港交易所第三方支付

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