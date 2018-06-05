國泰人壽花4.8億元 在基隆買樓自用

相關新聞
行員涉監守自盜 兆豐銀：客戶權益不受影響2018-06-05 22:28
243萬人用電子支付 玉山銀代收付居冠2018-06-05 20:12
電子支付誰是老大 若看交易金額 街口打敗歐付寶2018-06-05 19:59
退休收益來源 民眾最在乎獲利穩定2018-06-05 19:50
行員挪用客戶資金 兆豐祭停職處分移送檢調2018-06-05 19:17
5月外資出走稍歇 單月撤出約325億台幣2018-06-05 16:19
這女孩有病 國泰紀錄片23歲血癌網紅勇敢抗癌2018-06-05 15:15
以日計價車險 明台產險跟進推廣2018-06-05 15:07
集保提供查詢人數逐年升2018-06-05 14:42
以日計價破碎型車險正夯 明台也推短租車保險2018-06-05 14:23
新台幣午盤升值5.7分 暫收29.763元2018-06-05 12:50
新台幣午盤升5.7分 暫收29.763元2018-06-05 12:47
買了車險沒用到？ 傻傻出險恐虧更大2018-06-05 11:00
新台幣早盤升5分2018-06-05 10:35
新台幣開盤 升值4分2018-06-05 09:11
有儲蓄不怕房價泡沫？ 學者點出央行盲點2018-06-05 08:52
櫃買業績發表會 人氣旺2018-06-05 01:03
櫃買四大領域齊發 超亮眼2018-06-05 01:03
上櫃股 日均值衝新高2018-06-05 01:03
櫃買五優勢 不怕A股競爭2018-06-05 01:03
外資5月淨匯出10.8億美元2018-06-05 00:51
外銀發綠債 利率偏低2018-06-05 00:38
企業搶發債 金額上看2,000億2018-06-05 00:38
上海銀董座榮鴻慶 活化百年老店2018-06-05 00:38
上海銀市值估1,500億 超越四金控2018-06-05 00:38
上海銀過關 金融業掀上市潮2018-06-05 00:37
台壽 奪台灣最佳品牌2018-06-05 00:34
大慶證前董座 傳跳票脫產2018-06-05 00:34
金控十大股東 本土法人全包2018-06-05 00:34
蔡承儒操刀 富邦職棒聯名卡搶手2018-06-05 00:34
兆豐銀組織改造 衝刺消金2018-06-05 00:34
台企銀 外資持股大增2018-06-05 00:34
大專期權課程補助 來了2018-06-05 00:24
券商ETF競賽 三家績優2018-06-05 00:02
集保資料查詢 服務進化2018-06-05 00:02
元大證揪權民 送愛弱勢2018-06-05 00:02
鼓勵創作 中信文教力挺金旋獎2018-06-04 23:20
因應大陸磁吸效應 上海商銀年底前可望上市2018-06-04 23:11
投資移民購債 擬鬆綁2018-06-04 23:07
熱門文章
不需用愛發電！ 原能會同意啟動核二廠2號機2018-06-05 09:52
核二廠二號機傍晚抽棒啟動 原廠技師團將全程駐廠2018-06-05 19:10
影／張忠謀駁台積電出走傳言 敲桌強調：根留台灣2018-06-05 13:59
有儲蓄不怕房價泡沫？ 學者點出央行盲點2018-06-05 08:52
買了車險沒用到？ 傻傻出險恐虧更大2018-06-05 11:00
影／告別台積電 張忠謀感性告白讓股東落淚2018-06-05 12:23
談張忠謀退休 張淑芬：他是我最愛最疼最寵的小孩2018-06-05 13:45
上海銀過關 金融業掀上市潮2018-06-05 00:37
張忠謀今退休 細數台積電對台灣哪些重大成就2018-06-05 01:08
國巨小股東多次發言 陳泰銘：不要浪費時間2018-06-05 09:50
核四燃料運美遭疑不符效益 台電回應了2018-06-05 15:53
兆豐銀傳理專涉挪用客戶存款 金管會將調查2018-06-05 17:50
生技業掛牌 官方破除潛規則2018-06-05 00:13
銀行理專又挪用客戶資金 這次是兆豐銀行2018-06-05 18:44
把遺囑寫成遺訓 會讓你富不過三代2018-06-05 06:05
錸德飆漲 6日起改採20分鐘撮合一次2018-06-05 18:34
台灣金聯再推平價宅 天母北路37坪不到2千萬2018-06-05 11:09
小七無極限 店內開起健身房2018-06-05 02:00
華固：春江水暖鴨先知 止跌領頭羊是這類產品2018-06-05 11:07
影／投資3億 全台最大水域浮動式太陽能發電在台南2018-06-05 13:06
台積電股東會張忠謀出場 現場股東熱烈掌聲2018-06-05 09:17
張忠謀退休 國巨董座陳泰銘這麼看2018-06-05 11:50
反核四燃料送出 專家：損失難以估算2018-06-05 17:47
7300% 從數字解碼半導體教父張忠謀的豐功偉業2018-06-05 10:02
影／張忠謀退休後最重要的事 是這件2018-06-05 14:13
台灣金聯平價宅 明起受理登記2018-06-05 11:34
張忠謀：陸半導體會大進步 仍落後台積電5至7年2018-06-05 12:47
核四燃料棒運出 工總：不需如此破釜沉舟2018-06-05 16:42
夏普傳買東芝電腦事業 傳本周簽約2018-06-05 00:11
輝達五力全開 助陣台灣AI2018-06-05 02:00
台電為何頻傳跳電？ 竟是低電壓配電線路故障惹禍2018-06-05 19:20
賴清德：政府提供基金或聯貸 協助醫療產業國際併購2018-06-05 16:57
回顧30年精華 張忠謀帶領台積電走過的日子2018-06-05 07:37
上海銀市值估1,500億 超越四金控2018-06-05 00:38
兆豐銀組織改造 衝刺消金2018-06-05 00:34
朱立倫：大台北不能成核廢料最終處置場2018-06-05 10:58
行員挪用客戶資金 兆豐祭停職處分移送檢調2018-06-05 19:17
影／台積電不發10元股利？ 張忠謀：保有自由現金流量2018-06-05 15:01
夏普宣布增資548億 用近11億收購東芝電腦部門2018-06-05 16:59
台積電30年很愉快 張忠謀夢想重返創業時2018-06-05 09:07
留言