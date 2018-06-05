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國泰人壽花4.8億元 在基隆買樓自用

2018-06-05 21:46經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

國泰金今（５）日晚間公告，子公司國泰人壽新台幣4.8億元，從新僑建設手中，取得基隆市仁一路一棟大樓，將用在國泰人壽基隆營業單位使用。

國泰人壽預計取得基隆市仁愛區仁一路不動產，土地面積為339.19坪，建物面積為386.04坪，預計交易總金額為4.8億元。

國泰人壽購置該大樓，主要將用作自用，因基隆原先的辦公大樓過於老舊，希望找尋新地點，未來將把國泰人壽基隆營業單位等遷移到該大樓辦公。

國泰人壽新台幣

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