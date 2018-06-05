外銀發綠債 利率偏低

2018-06-05 00:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北報導



政府積極發展綠色金融業務，「綠色債券」發行情況尤其受到市場矚目。債券商主管表示，今年主管機關開放外銀在台分行發綠色債券，但結果「雷聲大、雨點小」，主要原因是：這些外銀國際信評都不錯，導致發債利率偏低，影響投資人對於購買興趣缺缺。

券商主管指出，主管機關在4月17日開放外國銀行在台分行發行新台幣計價的金融債券，以滿足外國機構投資國內離岸風電廠建置的融資需求，不過目前為止，外銀在台分行綠色債券發行尚無明顯的進展。券商主管認為，主要就是卡在「利率」，因外銀擁有較佳的國際信評，對於利率的要求明顯偏低，與投資人無法取得共識，導致「雷聲大、雨點小」。

金管會對發展綠色債券相當積極，目前在櫃買中心掛牌的綠色債券，共16有檔，累計發行金額高達418億元；根據櫃買中心資料顯示，今年以來，已有七檔綠色債券掛牌，發行機構包含台灣企銀、遠東新世紀、台北富邦銀、韓國輸出入銀行、華銀、玉山銀、台電等各一檔，共計發行212億元。

另據券商統計，目前手中還有綠色債券發行額度的機構為台新銀行與玉山銀行，其中台新銀行為以美元計價的無擔保主順位金融債，發行額度0.5億美元；玉山銀行為無擔保主順位金融債，額度89億元，發行年限不超過10年。