企業搶發債 金額上看2,000億

2018-06-05 00:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北報導



規模上看千億元的發債潮已蓄勢待發。來自債券業者的統計顯示，今年截至5月底，公司債累計發行規模高達981.5億元、逼近千億元大關。

與此同時，董事會已經通過發債額度的企業，潛在的發債量合計突破2,000億元。

券商主管表示，此一情況反映市場利率將走升，企業快馬加鞭發債籌資、鎖住中長期的低資金成本。

債券商主管進一步說明，美國進入升息循環，將帶動全球利率走高，即使台灣今年官方利率不調升，但市場利率卻呈現「只會升、不會降」的情況，影響所及，會逐步墊高企業的發債利率水準。

他說，目前利率尚未明顯攀升，所以今年第2季會是不錯的發債時點，有財務概念的企業即使尚未採取行動，也開始陸續通過發債計畫的安排。

「確實有滿多企業或金融機構想發債，光是公司債，董事會通過的發行額度就超過2,000億元，從以往的經驗來看，接下來的發債潮，規模很可能有超過千億元。」券商主管說。

券商主管分析，有意願發債籌資的企業或金融機構，今年上半年發債會優於下半年，主要原因就是下半年國際金融市場變數太多，包括歐洲央行（ECB）結束購債，將宣布下一階段的貨幣政策，11月有美國期中選舉、12月OPEC減產協議到期等。

「當然，這些變數有可能會跟義大利的情況一樣，突然出現利率驟降，導致資金成本降低。但企業根據目前的情況研判，確實相當擔心未來的利率走勢的變化。」

券商主管說，金融市場最擔心的就是不確定性，而近年對國際金融市場影響最大的「F4」（指美國總統川普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁及北韓領導人金正恩），都是屬於天威難測的狂人，趁著國際金融市場相對平穩之際，先將長期資金成本鎖在低點，會是比較安穩的選擇。