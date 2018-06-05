上海銀過關 金融業掀上市潮

2018-06-05 00:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ／台北報導



上海商銀總行大樓 （本報系資料庫） 分享 facebook 上海商銀申請股票上市案5月30日經證交所審議通過。市場消息人士指出，已浮上檯面的金融機構上市計畫，還有南山人壽與陽信銀行兩家業者，已在興櫃市場掛牌的瑞興銀行，也在評估中，資本市場近期將出現一波好久不見金融機構上市潮。

金融業高層表示，上海商銀與南山人壽雙雙成功上市後，將在未來金融類股中扮演的重要角色，因為這兩檔個股的獲利表現都相當好，金融類股增添了重量型的個股加持，可吸引更多資金進入金融類股投資。

上海商銀說明，申請上市主要有三大原因：符合股東期望、增加知名度、提升籌資管道。而上海商銀目前淨值約30元，昨日興櫃收盤價為36.92元，顯示市場看好上海商銀這塊百年老店的招牌，對未來在資本市場的發展頗具有信心。

上海商銀為目前唯一的百年民營銀行，資本額600億元，長期獲利穩定，在2017年的世界1,000大銀行排名中，上海商銀名列第262名。

昨（4）日舉行股東會的陽信銀行董事長陳勝宏也指出，陽信銀行已擬定上市計畫，2017年底資本額突破216億元，若加計盈餘轉增資、現增10億元兩個案子後，今年底股本將突破230億元，預計資本額突破300億元就在台灣上市，順利的話，預計明後年可以達到此一目標。

於2007年12月上興櫃的瑞興銀行董事長郭釧溥昨日也說，近來台股表現不錯，加上美國啟動升息，以目前的國際與國內經濟情勢看來，對台灣金融產業的發展，有正面影響，因此，公司內部開始研議是否申請上市。不過，郭釧溥也表示，由於瑞興銀行淨值約27元，但市場行情僅約9元（昨日收盤價為9.59元），不利股東，因此具體的上市規畫與時機，還在謹慎評估中。