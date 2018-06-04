防洗錢 又有銀行要調高外匯手續費

2018-06-04 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



金融業因應防洗錢成本增加，陸續調漲民眾手續費，其中又以外幣匯款相關手續費調整最多，繼第一銀行和合作金庫銀行公告調高外幣匯出匯款郵電費之後，彰化銀行也將於8月1日起調高電郵費至新台幣300元，另外，花旗銀行則調高外幣支票託收手續費至每張30美元。

彰化銀行自8月1日起，調高「外幣匯出匯款」（含退改匯）郵電費，DBU(國內外匯指定銀行)每通從原本新台幣220元，調高至300元，OBU(國際金融業務分行)從每通10美元，調高至15美元。

民眾去銀行做外幣匯出匯款通常有兩項費用，一是手續費，通常按匯款金額的0.05%計收，最低新台幣100元，最高800元，二是郵電費，以彰銀來說，這次調整後每通是300元，也就是說，匯款後每打一通電報收300元，若匯款後打了兩通電報手續費至少700元。

彰銀表示，調高外幣匯出匯款郵電費原因是反映銀行作業成本增加。

花旗銀行則自8月1日起外幣光票託收每張手續費調高至30美元；外幣光票託收各家銀行向來都會收取手續費，通常是面額0.05%，最低10美元至18美元起跳，也有銀行採取定額價，例如花旗就是定額價 ，這次調高至30美元，但也有部分銀行已經收取至50美元。有外幣支票要兌現者，可在面額0.05%或是定額價之間選擇金額較低者，對自己較有利。