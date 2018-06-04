新台幣午盤 升值4.6分

2018-06-04 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今天午盤以29.818元兌1美元，升值4.6分暫收，成交金額為6.18億美元。

台北股匯今天齊漲，新台幣早盤以29.830元兌1美元，升值3.4分開出；開盤之後始終在平盤之上震盪起伏，盤中最高來到29.800元兌1美元，最低則是29.858元兌1美元，午盤升值4.6分。