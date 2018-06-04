親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藍綠都在騙？高雄大社工業區的降編謊言

快躲室內！7縣市下午13：30萬安演習 外出最高罰15萬元

新台幣午盤 升值4.6分

2018-06-04 12:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天午盤以29.818元兌1美元，升值4.6分暫收，成交金額為6.18億美元。

台北股匯今天齊漲，新台幣早盤以29.830元兌1美元，升值3.4分開出；開盤之後始終在平盤之上震盪起伏，盤中最高來到29.800元兌1美元，最低則是29.858元兌1美元，午盤升值4.6分。

新台幣

相關新聞

想擠進VIP室看球賽？ 1個月至少要刷21.2萬

2018-06-04 12:23

新台幣開盤 升值3.4分

2018-06-04 09:34

台幣要貶不貶 想靠美元賺匯差 不如先賺利差！

2018-06-04 09:00

外匯ETF虛擬賽 發出英雄帖

2018-06-04 00:57

中信金推動CSR 獲兩大獎

2018-06-04 00:01

比特幣管控措施...防洗錢評鑑必考題

2018-06-04 00:01

比特幣納管主管機關...待政院指定

2018-06-04 00:01

颱風、地震、政治...離岸風電三大風險

2018-06-04 00:01

比特幣納管 設三防線

2018-06-04 00:01

離岸風電保險 商機衝數十億

2018-06-04 00:01

風電保險貴哪樁？台灣天災多 政治風險也不少

2018-06-03 23:21

離岸風電保險商機上兆 為何台灣業者吃不到

2018-06-03 23:16

離岸風電總保額近1兆 國內產險無承保能量需仰賴再保險

2018-06-03 21:58

理財規劃 逾8成都是為自己或自己和另一半

2018-06-03 19:41

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

金管會：都更結合信託 避免地主債務問題

2018-06-03 10:38

大數據：八成消費者會向同一家公司買個人保險商品

2018-06-03 10:36

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00
看更多

熱門文章

駁斥外傳核四燃料外運需80億元 台電這樣說

2018-06-03 21:58

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

700磅大猩猩也得認輸 張忠謀創造世界第一

2018-06-04 11:30

Altis賣輸CR-V 車商分析是這個原因

2018-06-04 09:24

台幣要貶不貶 想靠美元賺匯差 不如先賺利差！

2018-06-04 09:00

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

信用卡繳稅再爆841億天量 台北市民貢獻近4成

2018-06-04 06:02

屋主死抱金雞母 三大商圈去年最高價格讓人傻眼

2018-06-04 11:19

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

民眾質疑跳電頻傳因偷壓電 台電回應了

2018-06-03 19:39

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

死亡前二年內贈與特定人財產 要課遺產稅

2018-06-03 22:13

死亡前二年內贈與 列入遺產

2018-06-04 00:01

生前贈與破解特留分枷鎖 財產分配更自主

2018-06-03 22:12

提早傳承 破解「特留分」枷鎖

2018-06-04 00:01

停機700多天 核二2號機準備啟動

2018-06-03 23:25

美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00

對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

離岸風電保險商機上兆 為何台灣業者吃不到

2018-06-03 23:16

離岸風電總保額近1兆 國內產險無承保能量需仰賴再保險

2018-06-03 21:58

比特幣納管 設三防線

2018-06-04 00:01

佳世達母艦領航 搶物聯網商機

2018-06-04 02:00

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

生醫迎春燕 下半年題材豐

2018-06-04 00:06

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00

鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00

美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00

中油再出手搶救香蕉 加油站預計二周內完成鋪貨

2018-06-04 09:44

核二2號機將啟動？ 原能會4日赴現場檢視

2018-06-03 20:54

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

理財規劃 逾8成都是為自己或自己和另一半

2018-06-03 19:41

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

建商搶地是假象？ 首季全國土地交易減少三成

2018-06-04 11:35

颱風、地震、政治...離岸風電三大風險

2018-06-04 00:01

核二2號機重啟發電 本周進入關鍵期

2018-06-04 11:18

學者：美中貿易戰爭 沒有人會是贏家

2018-06-03 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top