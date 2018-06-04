想擠進VIP室看球賽？ 1個月至少要刷21.2萬

2018-06-04 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台北富邦銀行表示，該行「富邦悍將悠遊聯名卡」自今年3月5日推出至今，發卡量已突破5萬卡。圖為發卡資料照。圖／北富銀提供。 分享 facebook 台北富邦銀行表示，該行「富邦悍將悠遊聯名卡」自今年3月5日推出，不到3個月，發卡量已突破5萬卡，是業界職棒聯名卡竄起速度相當快的一張卡。北富銀表示，這張聯名卡提供每月消費「前5名卡友」，可攜伴進入新莊主場「VIP貴賓室觀賽」，卡片推出3個月，每月符合資格的5名卡友，每月平均刷卡總額，是北富銀信用卡持卡人平均月消費金額的25倍。

根據金管會統計，今年3月，北富銀刷卡簽帳總額203.69億，除以該行流通卡2399多萬張，每卡平均消費金額約8490元， 這些VIP卡友若1個月就能刷出一般卡友的25倍，等於1個月要刷出21.2萬多(8490x25)元，數字相當可觀，也反映出真的有卡友為了進「VIP室觀賽」不惜血本刷下去。

北富銀表示，富邦悍將悠遊聯名卡市場反應超乎預期，除發卡量成長速度快，由消費軌跡也發現，卡友對這張聯名卡忠誠度頗高，主因設計該張聯名卡優惠時，已先了解過球迷族群喜好，聯名卡獨家提供「富邦悍將主場內野票5折起優惠」，球迷平日看富邦悍將主場球賽門票只要175元，還有「新戶與球員同款富邦悍將行李箱、觀看主場球賽搭捷運回程100%補貼、悍將官方商品95折、VIP室觀賽權」多項專屬優惠。北富銀表示，卡友回饋也發現，喜歡刷卡買票5折的超殺優惠，還有刷卡累積的點數可換簽名球，顯示卡友對這張卡的優惠權益有感，且高度認同。