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台幣要貶不貶 想靠美元賺匯差 不如先賺利差！

2018-06-04 09:00聯合報 記者沈婉玉／台北報導

美元利率較高又升值，有美元存款的，賺利差、也賺到匯差。圖／聯合報系資料照片
美元利率較高又升值，有美元存款的，賺利差、也賺到匯差。圖／聯合報系資料照片
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去年因受國際資金持續匯入影響，全年新台幣對美元匯率多呈震盪走升趨勢，全年狂飆8.14%，創中央銀行前總裁彭淮南任內最大升幅。今年第一季新台幣對美元延續升值走勢，直到上周才貶到重現「3」字頭價位。

雖然「3」字頭只有一日行情，隔日新台幣即彈升1角，重回「2」字頭，但是否套句政治流行語，匯市已高呼「丞相，起風了！」，新台幣匯率走勢已到了轉向的時刻？

美元轉強 風向卻亂了

元大寶華經濟研究院院長梁國源。圖／聯合報系資料照片
元大寶華經濟研究院院長梁國源。圖／聯合報系資料照片
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「美元轉強的訊號比較明確了」元大寶華經濟研究院院長梁國源說，今年初多數國家都認為自己的貨幣偏強，認為應改貶值比較合理，但匯率是一個價格，一定是你升我貶，當大家都認為自己應該貶值，反而讓方向不清。不過，美元指數從4月中開始反彈轉強，且幅度不小，已經看出轉強的趨勢。

匯市走勢似乎要轉向，但還沒轉，想賺匯差的似乎可以進場，但不知還要等多久，已經進場的，可能也還不到解套的時候。銀行理財主管表示，何時才能賺到匯差很難說，好好賺利差卡實在，現在不少銀行都推出美元高利優存，如台銀就推出2.7％的高利率，建議先存優存再伺機而動。

美元優存門檻低 想投資不難

銀行競相推出美元定存搶資金，想靠美元存款賺匯、利差，要先搞清楚遊戲規則。圖／聯合...
銀行競相推出美元定存搶資金，想靠美元存款賺匯、利差，要先搞清楚遊戲規則。圖／聯合報系資料照片
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要存美元優存，投資門檻通常在1000美元以上，永豐銀行推出美元100元即可於網路銀行或行動銀行辦理定存，為市場上外幣定存最低門檻，一年期利率最高分別為美元2.25%，讓小資族也可輕鬆投資。

梁國源分析，去年底及今年初，各經濟預測機構普遍對今年全球經濟預測十分樂觀，期待延續去年的成長態勢，市場風險意識也降低，所以傾向持有高風險的非美貨幣，造成美元走弱，非美幣別偏強。

另外，美國總統川普上任後推動稅改，讓資金回流及大減稅，使國內需求提高、進口增加，貿易赤字上升、財政赤字增加，也抵銷美國升息的效果，使美元強不起來。

但隨著國際經濟局勢變化，今年第一季底、4月初時，各機構今年全球景氣的看法產生變化，不再那麼樂觀。

景氣高檔震盪 全球貨幣都想貶

為滿足民眾的資產配置需求，近期銀行競推的外幣定存專案，除美元外，還有人民幣可供選...
為滿足民眾的資產配置需求，近期銀行競推的外幣定存專案，除美元外，還有人民幣可供選擇。圖／聯合報系資料照片
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最新的觀點認為，認為現在景氣是處於高檔震盪的階段，也就是說，已經到達頂點，接下來全球經濟景氣不是有限度的減速，就是轉向衰退。目前判斷，應該只是經濟有限度的減速，還不致於到衰退那麼嚴重。

當景氣不再向上衝，梁國源說，各國為維持現有的榮景，就會採取低利、寬鬆的貨幣政策來刺激景氣。

梁國源指出，目前只有美國的貨幣政策是真正轉向了，許多國家的貨幣政策其實一直還在寬鬆中，如果未來也不會緊縮，此時美元的優勢就出來了，市場對美元的信心提高，轉向持有美元，將推升美元。

雖然美元轉強的方向明確，但外資出走的狀況卻相對不明顯，仍是有進有出。梁國源說，台股在萬點之上震盪，表現也相對其他資本市場穩定，外資還沒決定要走要留，所以讓新台幣也貶不太動。

選舉前政策做多 台幣強不下去？

梁國源指出，從各項官方指標來看，還不到央行6月底必須宣布升息的時候。接下來愈來愈接近大選，一般而言，政策會盡量做多，為刺激經濟，未來可能也只能用匯率政策來表現，新台幣不太可能再強下去。

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