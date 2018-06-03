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匯市最前線／台幣將29.7~30元盤整

2018-06-03 01:01經濟日報 記者吳苡辰／台北報導

國際政經情勢變化多端，美元先升後拉回，新台幣匯率上周也呈先貶後升走勢，一度貶破30元大關。

經濟日報提供
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隨避險情緒減緩，國際美元回落，新台幣轉為走揚，上周五（1日）收29.864元兌1美元，上周升值8.1分、升幅0.27%；主要競爭對手韓元上周五收1,074.95元兌1美元，當周升值0.27%，升幅高於新台幣。

匯銀交易員表示，近期端看國際美元強弱與外資動態，預期台幣短線交易區間在29.7元至30元。

新台幣台幣匯率

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