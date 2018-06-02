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解渴小微企業融資難 人行擴大中期借貸便利抵押品範圍

2018-06-02 10:10聯合報 記者李仲維╱即時報導

圖為山西太原一銀行工作人員正在清點鈔票。中新社資料照
圖為山西太原一銀行工作人員正在清點鈔票。中新社資料照
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中國人民銀行1日公告，將不低於AA級的小微企業、綠色和「三農」金融債券，AA+、AA級公司信用類債券，優質的小微企業貸款和綠色貸款新納入中期借貸便利（MLF)擔保品範圍。

第一財經引述業界人士表示，此次人行放寬MLF擔保品範圍，可以在一定程度上提高機構投資人對信用債的需求，在一定程度上降低中小企業發行債券融資的成本，也有利於引導金融機構加大對綠色債券的投資意願。

人行有關負責人就擴大MLF擔保品範圍答記者問中表示，此前，MLF操作接受國債、央行票據、國開行及政策性金融債、地方政府債券、AAA級公司信用類債券等作為擔保品。

此次新增的擔保品主要包括：一是不低於AA級的小微、綠色和「三農」金融債券；二是AA+、AA級公司信用類債券（優先接受涉及小微企業、綠色經濟的債券），包括企業債、中期票據、短期融資券等；三是優質的小微企業貸款和綠色貸款。

人民銀行指出，此次擴大MLF擔保品範圍，突出了小微企業債、綠色債以及小微企業貸款、綠色貸款並優先接受為擔保品，有利於緩解小微企業融資難、融資貴問題。

在公司信用類債券方面，從以前只接受最高等級的AAA級債券擴大到接受AA+、AA級債券，有利於平等對待各類發債主體，促進信用債市場健康發展。另外，通過增加AA+、AA級信用債以及小微企業貸款、綠色貸款作為MLF擔保品，可以在一定程度上緩解部分金融機構高等級債券不足的問題。

國家統計局5月31日公布的調查數據顯示，本月反映資金吃緊的企業比率為40.1%，連續三個月上升。

一位券商研究所研究員認為，此次擴大MLF擔保品範圍不會直接釋放流動性，上海一位固定收益投資人表示，此前有一些銀行只能買利率或AAA級或AA+級債券，此次中國人民銀行放寬MLF擔保品範圍，可以在一定程度上提高機構投資者對信用債的需求。

投資界認為，此次人行將不低於AA級的綠色金融債券、AA+、AA級綠色經濟的信用債以及綠色貸款納入MLF抵押品範圍，將對綠色債券和綠色貸款形成利多，有助於加強機構投資者對綠色債券的投資意願。

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