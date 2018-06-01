貿易戰再起 避險貨幣日圓匯率走揚

2018-06-01 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



日本央行時隔三個月再度縮減購債規模，加上貿易紛爭推升市場避險情緒，日圓本周周線升值0.20%，但由於近期市場避險氣氛較濃，短線日圓仍有續強的可能。

元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融表示，日圓匯率本周落在108.8日圓兌1美元左右，主因為受到義大利可能組閣失敗、重新舉行大選等利空因素下，資金紛紛逃往避險性資產，美國10年公債殖利率一度跌至2.8%之下，美日利差收斂，日圓是非美貨幣普遍下跌的氛圍下少數走揚的貨幣。

義大利國會組閣的失敗出乎了市場預期，造成市場極大的恐慌，義大利股債齊跌、歐元隨之大跌，而日圓因其避險貨幣的特性反而呈現飆漲，而根據最新消息指出，義大利新的內閣人事名單已獲總統批准，財政部長人選改推經濟學者特里亞(Giovanni Tria)，政治危機算是暫時解除。

另一方面，全球貿易戰的煙硝再起，美國宣布將對500億美元中國商品徵收25%的關稅，詳細的商品清單將於6月15日公佈，此外，對加拿大、墨西哥及歐盟的鋼鋁加徵關稅，全球貿易戰的憂慮有逐步升溫的態勢。

蔡佳融表示，綜合國際風險事件頻傳、美日利差縮小等因素影響下，雖然風險事件的影響通常較為短暫，但短線上日圓仍有續強的可能。