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男友考上台大 高職女揮淚分手只因他媽媽一席話

性侵？假性侵？ 那些被誣告的「加害人」

新台幣午盤大升1.02角 暫收29.878元

2018-06-01 12:32經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（1）日午盤以29.878元兌1美元，升值1.02角暫收，成交金額為6.07億美元。

新台幣今日開平盤之後走高，早盤以29.980元兌1美元，平盤開出，在韓元升值的帶動下，加上台股上漲，新台幣持續攀升，盤中最高來到29.876元兌1美元，最低則是開盤的29.980元。

韓元從早盤的1,080.31，一路升值至中午來到1,075韓元附近；日圓則從早盤的108.7，至中午來到109.24附近。

新台幣韓元台股
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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