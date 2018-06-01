新台幣午盤大升1.02角 暫收29.878元

2018-06-01 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（1）日午盤以29.878元兌1美元，升值1.02角暫收，成交金額為6.07億美元。

新台幣今日開平盤之後走高，早盤以29.980元兌1美元，平盤開出，在韓元升值的帶動下，加上台股上漲，新台幣持續攀升，盤中最高來到29.876元兌1美元，最低則是開盤的29.980元。

韓元從早盤的1,080.31，一路升值至中午來到1,075韓元附近；日圓則從早盤的108.7，至中午來到109.24附近。