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新紡土地爭議 吳東進委屈訴始末

2018-05-31 23:12經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

新光產險董事長吳昕紘、新光紡織董事長吳昕恩兄弟，周三(30日)公開表示願意支持新光醫院擴建，看似對大伯新光金控董事長吳東進釋出善意，吳東進啞巴吃黃連，內心受傷之際，31日首次對媒體述說始末，感慨新紡吳氏兄弟不顧法理情，直言「委屈的是我」。

吳東進表示，願意對外說明此事，主因「不要讓外界以為我在欺負他們」。他說，新紡出售土地給達麗建設，已經對新光建設、新光醫院造成實質傷害，吳昕紘兄弟沒有把他當作一家人在處理事情，還言行不一、擾亂視聽。

新紡子公司新光資產管理去年12月1日出售一塊距離新光醫院不遠的土地給達麗建設，總面積約702坪，交易金額15.8億餘元，處分利益12.99億元，並且據此作為新紡今年配發每股3.72611177元現金股利的資金來源。

吳東進說，新光建設出的買價，跟達麗建設一樣，都是每坪225萬元。新紡若把土地若賣給新光建設，不但可省下1,500萬元佣金，新光建設還能整合鄰近土地，開發成1,500坪左右的樂齡住宅，響應政府政策營造樂齡環境，新光醫院也能造福更多高齡族群。

不過，吳昕紘兄弟卻執意把土地賣給達麗建設，「已經對新光醫院、新光建設造成實質傷害」。除了新紡得多支付1,500萬元佣金，另外在坪效方面，也無法就原本希冀的1,500坪土地整合進行大規模開發，未來每建坪售價估計將短少5萬元以上。

吳東進感慨，吳氏兄弟「沒有當作一家人在處理事情」，完全不顧法理情，讓他感慨萬千。

首先在法的部分，他說，吳氏兄弟「不照公司治理做事」。新紡的獨董曾在董事會上詢問有無其他買家，擔任主席的吳氏兄弟卻回答沒有。

去年達麗建設宣布取得土地當天，新紡舉行董事會，發函給新光建設，要求新光建設須在簽收後20分鐘內決定是否要購買土地，但新光建設與新紡是關係人，怎麼可能在20分鐘內就決定此事。

吳東進說，新紡只給新光建設20分鐘，卻在董事會通過授權董事長每坪220萬元以上出售土地後的三個小時，由達麗建設公告取得土地，高達15億餘元的交易，若非早已談好、蓄意排除新光建設，豈會在這麼短的時間就拍板成交。

其次在理的部分，新光醫院向新紡承租行政辦公室及實驗室，租約今年底到期，新紡卻要求租金要調漲13%、有違市場行情。吳東進說，幾年前，他們也曾在同個事件上，為了調高租金，「把我斷水斷電硬逼我簽約，我也簽了」。

最後是情，吳東進說，「我老爸過世時，新紡的資金缺口將近20億元」，他透過兩次增資，一次每股30元、一次每股120元，以資本公積轉增資方式，把新紡的股本從10億元提高到20億元，穩住新紡。

不僅如此，後來市場派進逼新紡，吳東進還禮讓一席董事席次給外人。他還勸吳昕紘要多買一點新紡的股票，提醒姪子，新光產險太小了，「新紡以後才是你的base(根基)」，堪稱仁至義盡。

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