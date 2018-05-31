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匯豐銀行砸重金 強化數位服務

2018-05-31 21:41中央社 台北31日電

匯豐銀行(HSBC)。路透
匯豐銀行(HSBC)。路透
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匯豐銀行宣布，數位服務下半年將提供保戶線上簽名簽署保單、國外股票24小時即時線上交易，且全行將配平板電腦，以協助民眾使用數位服務，保守預估今年投資達新台幣數千萬元。

匯豐豐（台灣）銀行個人金融暨財富管理事業處負責人暨資深副總裁葉清玉今天表示，今年第1季匯豐各項個人金融、財富管理業務都較去年同期強勁成長，如信用卡發卡量、簽帳金額都有2、3成以上的增幅，每卡每月平均消費更高達新台幣1萬3520元。

匯豐第1季數位通路申請信用卡的情況較去年同期倍增，葉清玉指出，目前線上申請信用卡占整體申請新卡超過40%，且超過一半能做到24小時內核卡，匯豐將持續推展數位通路申請新卡機制，目標今年線上辦卡占達整體新卡申請的8成。

葉清玉指出，台灣是匯豐在亞太區的優先市場之一，匯豐將持續投資台灣市場的承諾，其中亦包括在數位轉型上的持續發展，致力於提供財管客戶更好的服務與產品體驗，下半年匯豐台灣有兩項與財富管理業務相關的數位服務將開展。

根據匯豐規劃，線上投保業務下半年將推出客戶可在平板上直接電子簽名簽署保單的功能，不僅可進一步提升作業效率，還可促進客戶服務品質並達到無紙化目標；匯豐網路銀行財富管理系統，除原有基金產品，下半年計劃推出24小時線上外國股票及指數股票型基金即時交易功能。

葉清玉強調，匯豐持續投資台灣，為讓民眾輕易上手數位服務，匯豐也將在全台30處分行全面導入平板電腦。

此外，匯豐去年底推出新的企業識別（CI），內湖分行是匯豐台灣第一家使用匯豐品牌新面貌的分行。

葉清玉表示，匯豐新的企業識別強化了匯豐知名的六角形標誌，並藉由此標誌所帶來的視野，展現銀行在世界各地協助個人、企業與社區以及共同創造的各項成就，之後將在全台陸續導入新的企業識別，保守預估整體對台投資規模有數千萬元之多。

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