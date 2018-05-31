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彭文正抄襲台大畢業生聯署信？ 台大生要提告

影／老行庫變身 拍微電影、拚社群行銷

2018-05-31 18:54經濟日報 記者高昕正╱即時報導

公股行庫總是給人，保守、傳統、穩健的印象，不過近期，有不少老行庫，也開始透過微電影，或是用臉書、LINE，加強社群行銷，打造企業形象。

微電影公股行庫LINE
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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