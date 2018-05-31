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糧草齊備 中再保明年擬全發現金股利

2018-05-31 02:09經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

長榮集團持股約六成的中央再保險公司30日舉行股東會，總經理蔡伯龍會後受訪指出，中再保盈餘轉增資後，實收資本將增至59.04億元，已接近額定資本60億元，因無調高額定資本計畫，預估明年可全數配發現金股利

中再保去年獲利亮眼，稅後純益13.89億元、年增81.4%，每股稅後純益2.47元，昨日股東會通過配發現金股利1元、股票股利0.5元，股利配發率60.73%。

蔡伯龍表示，中再保的目標是要成為亞洲最好的再保險公司，為了預備糧草、將來發展國際業務時無後顧之憂，以充實股本為先，因而今年並未全數配發現金股利。而在本次盈餘轉增資2.81億元之後，公司實收資本將增至59.04億元。

由於離額定資本僅0.96億元之遙，加上公司的資本適足率(RBC)在500%以上高水平，短期內並無修改公司章程、提高額定資本的計畫，因而明年的股利政策，將重返近年全數配發現金股利的基調。

中再保去年稅後純益預算數8.08億元，儘管最後超標71.9%，有鑑產險業「看天吃飯」性質濃厚，因而訂定今年預算數時，仍參考去年預算數而非實際數。蔡伯龍說，今年稅後純益目標，較去年預算數成長不到二成，大約9億元左右。

國內產險業競爭激烈，加上金管會保險局政策鼓勵，產險業的自留比率有增加趨勢，中再保以跨足國際市場因應。以去年為例，國外分入的業務比重達11.73%，主要承做地區為中國大陸、日本與韓國。

蔡伯龍表示，未來將深化亞洲區域的參與度，在不從事價格競爭的原則下，希望提高國外分入的業務比重至13％～14%；而為培養國際化的核保人才，他今年最重要任務，除了公司要繼續賺錢，另外就是鼓勵同仁多考取國際證照，包括：美國CPCU(財產和意外險承保師)、英國CII(英國皇家保險學院)之考試。

蔡伯龍指出，中再保目前有大約130名員工，已有62位取得國內外證照，占比將近一半。他希望員工多讀點書、多參加考試，考試費用由公司負擔，擁有越多證照者，未來升遷時將優先考慮。

中再保總經理蔡伯龍。記者陳怡慈/攝影
中再保總經理蔡伯龍。記者陳怡慈/攝影
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