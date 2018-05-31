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台幣3字頭 電子匯損將回沖

2018-05-31 02:01經濟日報 本報綜合報導

新台幣。 報系資料照片
新台幣。 報系資料照片
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新台幣兌美元站上3字頭，電子業笑開懷。股王大立光第1季匯損1.6億元有望回沖；組裝廠龍頭鴻海則受惠人民幣與新台幣同時趨貶，匯兌收益兩頭賺；至於台積電與聯發科，也因貶值有利營收與毛利率表現。

新台幣兌美元在3月31日收29.12元，昨（30）日收30.05元，波段貶幅3.09%。大立光首季因新台幣升值逾2%，單季承受匯兌損失1.6億元，隨著本季新台幣走貶，向30元大關靠攏，法人估匯兌損失有望回沖，為本季營運帶來助益。

人民幣昨日也創近四個月新低，法人預期，電子業進入傳統淡季，匯率走勢對鴻海營益率表現有加分效果。分析師推估，新台幣每貶1%，對鴻海營益率增0.2個百分點；人民幣每貶值逾5%、鴻海的營益率將挹注0.5個百分點。

經濟日報提供
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至於組裝廠的和碩與仁寶，第1季匯損分別為4.7億元與2.4億元，隨著新台幣貶至3字頭，也將有望回沖匯兌損失。

目前新台幣兌美元的走勢，已低於晶圓代工龍頭台積電及IC設計龍頭聯發科兩大廠本季財測使用的匯率基準，法人預估，有利兩家公司的營收和毛利率表現。

台積電釋出的第2季財測，預估本季合併營收約78到79億美元，季減6.6%到8.46%；第2季以美元兌台幣的匯率29.2元計算，毛利率為47%到49%，營業利益率為35%到37%。據台積電過去估算，新台幣每升值1%，就吃掉營收1%，對毛利率及營業利益率造成0.4個百分點的負面影響。但現在的匯率明顯比29.2元更有優勢，台積電匯兌效益顯著。

聯發科第2季財測是以新台幣兌美元匯率1比29.3為基礎，單季營收達556億至596億元，季增12%至20%，毛利率為38%正負1.5個百分點。不過產品都是美元計價，過去台幣升貶對聯發科的影響並不明顯。

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