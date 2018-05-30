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房價跌 一銀房貸逾放首季大增逾3億

2018-05-30 19:57中央社 台北30日電

一銀主管表示，目前房貸業務轉以自住客為主，逾放比可望逐步降低。 圖／聯合報系資料...
一銀主管表示，目前房貸業務轉以自住客為主，逾放比可望逐步降低。 圖／聯合報系資料照片
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第一金控今天召開線上法人說明會，由於旗下第一銀行房貸逾放比在第1季暴增，增加超過新台幣3億元。一銀主管表示，目前房貸業務轉以自住客為主，逾放比可望逐步降低。

一銀在房貸放款的逾放比在第1季底提高至0.39%，比去年底的0.32%大幅提升7個基本點(bp)，絕對金額增加超過3億元，創近3年來新高，一銀主管指出，主要受到近期經濟成長趨緩、房價下跌有關，不過仍壓在0.5%以下的不錯水準。

一銀主管分析，由於大台北都會區占整體房貸5成，且投資客相對較多，相對逾放比偏高，不過由於平均貸放比65%，等於客戶需自備35%的款項，過去經驗可以在二拍前脫手，對銀行獲利影響在控制之中，不過若房價進一步下跌、利率止跌走升，恐怕房貸違約將進一步擴大。

一銀內部分析，台灣必須同時具備通貨膨脹率超過2%、經濟成長率(GDP)超過3%才有升息的條件，不過由於油價近期高漲，台灣對油價敏感度高，預估台灣可能在年底升息。

第一金今年第1季稅後純益45.92億元、年增6.6%，每股稅後純益(EPS)0.38元，資產報酬率(ROA)0.68%、股東權益報酬率(ROE)9.16%，金控資本適足率(CAR)124.61%，金控獲利99%來自第一銀行，截至3月底止，一銀逾放比0.4%，備抵呆帳覆蓋率297.73%、放款覆蓋率1.19%，資本適足率(BIS)13.58%，第一類資本適足率11.42%。

在海外布局方面，法蘭克福分行已經獲得金管會核准，送件德國央行審核中，力拚今年底、明年初開業。

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