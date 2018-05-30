新台幣跌破30整數關卡 午盤貶值4.8分
台北股匯市今（30）日雙雙重挫，新台幣早盤直接跌破30元整數關卡，以30.01元兌1美元開出，為去年12月22日以來，再度出現「3」字頭新台幣，午盤以30.036元兌1美元，貶值4.8分暫收，成交金額為7.69億美元。
外匯交易員表示，歐盟近期政治風險提高，義大利、西班牙等歐元區政局再度出現動盪，投資人擔憂歐元區崩解可能性大增，全球金融市場再度陷入恐慌，影響歐元兌美元貶破1.16美元關卡，美元指數一度升破95。
今日上午亞洲主要貨幣韓元和人民幣均走貶，韓元隨後止跌反彈，日圓則在避險需求支撐下走升。
新台幣今天開低走低，盤中最高為30.010兌1美元，最低30.052元兌1美元。
外匯交易員表示，新台幣今日開盤直接摜破30元整數關卡，出口商拋匯意願提升，適逢月底，拋匯力道也會比較大，可望紓解今日新台幣的貶勢，尤其是距離月底還有二日，出口商仍可能持續拋匯 ，影響新台幣走勢。
新台幣在6月開始會面臨較大的貶值壓力，外匯交易員表示，因為6月中美國升息消息，可能進一步推升美元走勢，義大利則是7月改選，促使歐元貶勢可能會再持續一陣子，加上屆時沒有出口商拋匯，新台幣貶值壓力會比現在更大。
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