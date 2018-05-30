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最新前五大房貸放款銀行出爐 房貸逾放比維持0.26%

2018-05-30 07:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

金管會表示，購置住宅貸款中今年到期的寬限期有5429億元，占整體房貸8.1%，且房貸逾放比維持0.26%，未明顯竄高。前五大房貸放款，為土銀、台銀、中信銀、合庫銀和台北富邦銀；土銀4月房貸放款為8058億元、台銀5394億元、中信5296億元、合庫4800億元，台北富邦銀為4124億元，前五大銀行的房貸放款量，4月都較3月小幅增加。

立委施義芳日前在立法院財政委員會中表示，銀行近5年房貸逾放比飆高，購置住宅貸款逾放比率從2014年的0.15%，今年2月來到0.25%，明年有多達5萬戶的房貸戶寬限期到期，屆時民眾房貸壓力將增加，銀行房貸逾放比率恐進一步竄高。

銀行局副局長王立群表示，截至4月底，整體銀行房貸餘額約6.69兆元，占銀行整體放款餘額的24.4%，與去年底相較，銀行購置住宅貸款餘額增幅為1.04%，整體放款餘額增幅則為1.73%，顯示房貸業務增速較整體放款低。

王立群也指出，房貸逾放比率為0.26%，維持2、3月時的水準。房貸寬限期今年到期的規模有5429億元，占整體房貸餘額約8.1%，就目前的水準看來，沒有異常的情況，算是蠻良性的新陳代謝。

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