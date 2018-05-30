親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

勤業眾信總裁 賴冠仲出任

2018-05-30 01:57經濟日報 記者蘇秀慧／台北報導

勤業眾信新任總裁由老眾信系統出身的賴冠仲接任。 勤業眾信/提供
勤業眾信新任總裁由老眾信系統出身的賴冠仲接任。 勤業眾信/提供
分享
國內四大會計師事務所之首的勤業眾信聯合會計師事務所，昨（29）日選出新任總裁，由老眾信系統的現任董事長賴冠仲出線，預訂6月1日走馬上任，現任總裁郭政弘將轉任董事長。

這是勤業與眾信自2003年合併15年以來，首度由非勤業系統出身的合夥會計師出任總裁，昨日在會計師界引發震撼，認為賴冠仲是大黑馬，對於勤業眾信未來有何變化，高層人事是否大地震，會計師界也高度關注。

今年元月以來勤業眾信即展開總裁改選，過程波濤洶湧，歷經五個月的紛紛擾擾，昨日終於塵埃落定，確定由賴冠仲接任總裁，勤業眾信預訂今日對外公布此一結果。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享
現任總裁郭政弘自2015年接任總裁後，勤業眾信在四大會計師事務所持續保持領先地位，並拉大與其他三大會計師事務所的差距，上市櫃公司簽證家數率提升近1個百分點，達近36％。

郭政弘在今年元月競逐連任，不過，勤業與眾信自2003年合併以來，從未有總裁獲得連任，且連任門檻高，須獲得150位合夥人的三分之二同意，故今年元月內部的合夥會計師會議中，未獲同意。後來包括現任審計部營運長施景彬、賴冠仲等都出馬角逐，也難產。

據了解，經過協商，昨日選舉由賴冠仲一人參選，最後獲三分之二合夥人同意，終於順利產生新總裁。

他，擅長審計與併購

「低調、擅長審計和併購」這是勤業、眾信人對新任總裁賴冠仲的評語。

歷經五個月的激烈競逐，勤業眾信新任總裁昨日終於順利產生，賴冠仲贏得總裁大位，得來不易，卻依舊保持低調、低調、再低調的一貫行事風格，在行政流程沒有走完前，不公布人事案。

其實，賴冠仲從事會計審計的服務已經將近30年，會計相關專業不在話下，據了解，他曾協助國內外企業完成多起重大併購交易，也嫻熟金融保險產業等。

在勤業眾信內部，不論是老勤業系統，或者是老眾信系統，問到賴冠仲的專長是什麼？答案都是審計、併購，人格特質則是很低調。

過去勤業眾信都是由老勤業系統出身的合夥人擔任總裁，時隔15年之後，老眾信系統出身的合夥人，都期望有朝一日，眾信這個系統能能有人出任總裁，因此，曾經擔任眾信副所長、資深眾信人賴冠仲就成了不二人選。

地震
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

新版金金分離 擴大限制

2018-05-30 00:32

一銀辦義診 送愛到花蓮

2018-05-30 00:48

富邦金公司治理績優

2018-05-30 00:48

小額終老險 國壽賣最好

2018-05-30 00:48

上月房貸逾放比 持平

2018-05-30 00:48

大股東寶佳 永豐金法說會提三問

2018-05-30 00:48

比特幣交易 擬採實名制

2018-05-30 00:48

永豐金財管轉型 喜見成果

2018-05-30 00:48

新版金金分離／公股指派...保留彈性

2018-05-30 00:32

新版金金分離／台新金：會配合調整

2018-05-30 00:32

顧立雄：虛擬貨幣平台 要採實名制

2018-05-29 23:31

金金分離 從法人擴大到自然人

2018-05-29 23:24

一銀連3年結合門諾醫院花蓮義診 助獨居老人修繕家屋

2018-05-29 21:46

永豐金建立吹哨人制度 葉黃杞已口頭請辭

2018-05-29 21:24

一銀結合門諾醫院 助獨居老人修繕家屋

2018-05-29 21:15

謝金河：美元升值的震撼演習才正要開始

2018-05-29 20:23

學保條例今三讀 盈虧由教部負責

2018-05-29 19:54

逢甲夜市旁小7 每月跨行存款筆數冠全國

2018-05-29 18:40

學保條例三讀 政府將自負盈虧 保險公司不再虧本

2018-05-29 17:22

140萬元滿期金沒人領 台壽拜谷歌大神找到保戶

2018-05-29 16:45

安聯人壽推智能客服Allie 保單貸款分速搞定

2018-05-29 16:32

滬指五連跌 深指創板挫逾1%

2018-05-29 15:41

投資國家級基金 金融業搶當乖寶寶

2018-05-29 15:10

安聯人壽智能客服 全球首發

2018-05-29 14:57

租車出遊 花百元投保短期險最多理賠百萬

2018-05-29 12:37

新台幣午盤貶4.3分 暫收29.971元

2018-05-29 12:19

顧立雄：信託結合都更 實現就地安養

2018-05-29 11:47

群益金鼎證券30周年 電子交易祭重金好禮

2018-05-29 11:30

區塊鏈技術 金管會兩措施監管

2018-05-29 11:17

比特幣在台交易 未來須採實名制

2018-05-29 10:41

人民幣中間價跌59點 跌穿6.4水平

2018-05-29 10:35

國泰投信成立社團 攜手做公益

2018-05-28 01:08

國泰投信兩路衝鋒 規模躍進

2018-05-28 01:07

富爸爸撐腰 國泰投信併出優質服務

2018-05-28 01:07

名家觀點／從鴻海現金減資案談起

2018-05-28 01:00

權民搶百萬／賴憲政：長槍配短刀 放大獲利

2018-05-28 00:41

權民搶百萬／連乾文：轉機高成長概念 吸睛

2018-05-28 00:41

權民搶百萬／藍偉誠： 一二三心法 操盤利器

2018-05-28 00:41

權民搶百萬／權證投資 要掌握「五對」原則

2018-05-28 00:41
看更多

熱門文章

大學城高報酬已是夢！ 這三所大學投報率竟比行政區還低

2018-05-29 10:43

謝金河：美元升值的震撼演習才正要開始

2018-05-29 20:23

140萬元滿期金沒人領 台壽拜谷歌大神找到保戶

2018-05-29 16:45

納智捷在陸賣一台虧一台 裕隆採保守策略

2018-05-29 14:57

找到活路！複合式書店快速崛起

2018-05-29 11:12

超豪宅演獨角戲拉抬房價？ 分析師：買方不會買單

2018-05-29 11:26

還沒報稅？晚鳥A機票 選這張信用卡就對了

2018-05-29 09:00

勤業眾信新任總裁 老眾信系統賴冠仲出線

2018-05-29 17:36

優惠政策 吸引日商投資台灣離岸風力發電

2018-05-29 07:03

影／力抗高油價 Gogoro新車推699騎到飽

2018-05-29 14:12

敦南店2020恐熄燈 誠品：一定會有24小時書店

2018-05-29 13:47

最新全球豪宅指數 亞洲齊漲、台北年跌7%倒數第二

2018-05-29 09:42

比特幣在台交易 未來須採實名制

2018-05-29 10:41

憶亡父吳清友 誠品吳旻潔：去年是心痛的一年

2018-05-29 10:24

四大龍頭勤業眾信新任總裁賴冠仲 是何許人也？

2018-05-29 22:17

Gogoro S2、Gogoro 2 Delight亮相 最低4.98萬元起

2018-05-29 12:27

Computex受惠概念股 外資點名3大族群

2018-05-29 13:25

傳統書店一家一家倒 「複合式經營」卻找到活路

2018-05-29 14:35

星展：台灣機電設備具關鍵地位 難被美中爭議擠下

2018-05-29 12:15

環球晶獲美系外資喊買 目標價755元

2018-05-29 19:17

iPhone傳明年全用OLED螢幕 鴻海成最大贏家

2018-05-30 01:57

學保條例三讀 政府將自負盈虧 保險公司不再虧本

2018-05-29 17:22

《幼兒教育及照顧法》三讀通過 企業將可辦幼兒園

2018-05-29 18:46

誠品生董座吳旻潔：計畫進軍日本、評估馬來西亞

2018-05-29 13:30

新纖董座吳東昇：專注本業 資產重估只是會計遊戲

2018-05-29 13:09

人民幣中間價跌59點 跌穿6.4水平

2018-05-29 10:35

Gogoro新車發表 瞄準年輕首購族

2018-05-29 14:35

逢甲夜市旁小7 每月跨行存款筆數冠全國

2018-05-29 18:40

K˙Seren主打採購便利性 與康是美有區隔

2018-05-29 13:37

上銀深耕半導體 切入英特爾供應鏈

2018-05-29 09:29

京鼎：與帆宣專長有區隔 可良性互補

2018-05-29 15:11

今年供電好慘 綠燈只有亮六次

2018-05-29 22:11

永豐金建立吹哨人制度 葉黃杞已口頭請辭

2018-05-29 21:24

九豪鎖漲停創7年波段高 澄清併購傳聞

2018-05-29 09:46

搶攻美麗經濟 小七推全新複合店「K˙Seren」

2018-05-29 14:09

永豐金完成吹哨者機制 葉黃杞已口頭請辭

2018-05-29 18:19

金管會公布新版金金分離 吳澄清、彭雪芬將受影響

2018-05-29 18:16

宸鴻：觸控產業進入汰弱留強階段

2018-05-29 09:46

高秀玲操刀 統一打造美妝新通路K．Seren

2018-05-29 14:35

高董操刀 統一推全新美妝通路品牌「K˙Seren」

2018-05-29 13:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top