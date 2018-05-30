勤業眾信總裁 賴冠仲出任

2018-05-30 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



勤業眾信新任總裁由老眾信系統出身的賴冠仲接任。 勤業眾信/提供 分享 facebook 國內四大會計師事務所之首的勤業眾信聯合會計師事務所，昨（29）日選出新任總裁，由老眾信系統的現任董事長賴冠仲出線，預訂6月1日走馬上任，現任總裁郭政弘將轉任董事長。

這是勤業與眾信自2003年合併15年以來，首度由非勤業系統出身的合夥會計師出任總裁，昨日在會計師界引發震撼，認為賴冠仲是大黑馬，對於勤業眾信未來有何變化，高層人事是否大地震，會計師界也高度關注。

今年元月以來勤業眾信即展開總裁改選，過程波濤洶湧，歷經五個月的紛紛擾擾，昨日終於塵埃落定，確定由賴冠仲接任總裁，勤業眾信預訂今日對外公布此一結果。

經濟日報提供 分享 facebook 現任總裁郭政弘自2015年接任總裁後，勤業眾信在四大會計師事務所持續保持領先地位，並拉大與其他三大會計師事務所的差距，上市櫃公司簽證家數率提升近1個百分點，達近36％。

郭政弘在今年元月競逐連任，不過，勤業與眾信自2003年合併以來，從未有總裁獲得連任，且連任門檻高，須獲得150位合夥人的三分之二同意，故今年元月內部的合夥會計師會議中，未獲同意。後來包括現任審計部營運長施景彬、賴冠仲等都出馬角逐，也難產。

據了解，經過協商，昨日選舉由賴冠仲一人參選，最後獲三分之二合夥人同意，終於順利產生新總裁。

他，擅長審計與併購

「低調、擅長審計和併購」這是勤業、眾信人對新任總裁賴冠仲的評語。

歷經五個月的激烈競逐，勤業眾信新任總裁昨日終於順利產生，賴冠仲贏得總裁大位，得來不易，卻依舊保持低調、低調、再低調的一貫行事風格，在行政流程沒有走完前，不公布人事案。

其實，賴冠仲從事會計審計的服務已經將近30年，會計相關專業不在話下，據了解，他曾協助國內外企業完成多起重大併購交易，也嫻熟金融保險產業等。

在勤業眾信內部，不論是老勤業系統，或者是老眾信系統，問到賴冠仲的專長是什麼？答案都是審計、併購，人格特質則是很低調。

過去勤業眾信都是由老勤業系統出身的合夥人擔任總裁，時隔15年之後，老眾信系統出身的合夥人，都期望有朝一日，眾信這個系統能能有人出任總裁，因此，曾經擔任眾信副所長、資深眾信人賴冠仲就成了不二人選。