親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

安聯智能客服辦保單貸款 3分鐘搞定

2018-05-29 23:17經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

安聯人壽斥資上千萬元、委託台灣IBM公司歷時五個多月打造的智能客服機器人「Allie艾莉」昨(29)日亮相，首創由智能客服做保戶身分驗證、即時保單變更及跨平台使用三大功能，保單貸款更是從以往三至五天大幅縮短至三分鐘內搞定。

安聯人壽的智能客服「Allie艾莉」，採用IBM的Waston認知技術，為玉山銀行、星展銀行之後，國內第三家採用Waston技術的金融機構，壽險業則是第一家。

安聯人壽總經理林順才表示，IBM把安聯人壽客服中心過去五年來處理的電話，整理出超過400個不同的劇本(Script)，涵蓋80%客服中心處理的問題，「Allie艾莉才剛出生，已基本解決客戶八成的問題」。

安聯人壽顧客營運副總陳俊宏也表示，安聯人壽目前有20幾位客服人員，當機器人可協助處理80%問題時，真人將有更多時間處理複雜事宜，像是同居人算不算受益人、哪些保單可賠哪些不能等等。

保戶只要連上安聯人壽的官網，透過文字對談，就可處理更換地址、電話等保單變更業務；輸入「我想借錢」，就會跳出全部可供借款的保單、可借額度、利率等資料，輸入帳號與密碼，安聯人壽會發OTP(一次性密碼)到手機，保戶輸入密碼確認後，錢就會撥到戶頭，整個流程不到三分鐘。

這項花費1,000多萬元打造的智能客服，第一階段先建置在安聯人壽的官網；今年7、8月，將擴及安聯人壽的e服務App及Facebook粉絲團。如遇「Allie艾莉」無法回應客戶需求時，可立即轉接至真人客服或留言。

安聯人壽表示，AI客服機器人也是可以進化的，「Allie艾莉」可透過不斷的訓練擴增智慧，進行語意的分析與辨識，且能學習安聯0800客服的專業與互動，與顧客的應對更自然，讓民眾在數位上的體驗更具人性化與溫度。

安聯人壽總經理林順才(左)、台灣IBM總經理高璐華(右)29日一起為智能客服「A...
安聯人壽總經理林順才(左)、台灣IBM總經理高璐華(右)29日一起為智能客服「Allie艾莉」造勢。記者陳怡慈/攝影
分享

保單機器人玉山銀行
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

一銀結合門諾醫院 助獨居老人修繕家屋

2018-05-29 21:15

一銀連3年結合門諾醫院花蓮義診 助獨居老人修繕家屋

2018-05-29 21:46

永豐金建立吹哨人制度 葉黃杞已口頭請辭

2018-05-29 21:24

學保條例今三讀 盈虧由教部負責

2018-05-29 19:54

逢甲夜市旁小7 每月跨行存款筆數冠全國

2018-05-29 18:40

學保條例三讀 政府將自負盈虧 保險公司不再虧本

2018-05-29 17:22

140萬元滿期金沒人領 台壽拜谷歌大神找到保戶

2018-05-29 16:45

安聯人壽推智能客服Allie 保單貸款分速搞定

2018-05-29 16:32

滬指五連跌 深指創板挫逾1%

2018-05-29 15:41

投資國家級基金 金融業搶當乖寶寶

2018-05-29 15:10

安聯人壽智能客服 全球首發

2018-05-29 14:57

租車出遊 花百元投保短期險最多理賠百萬

2018-05-29 12:37

新台幣午盤貶4.3分 暫收29.971元

2018-05-29 12:19

顧立雄：信託結合都更 實現就地安養

2018-05-29 11:47

群益金鼎證券30周年 電子交易祭重金好禮

2018-05-29 11:30

區塊鏈技術 金管會兩措施監管

2018-05-29 11:17

比特幣在台交易 未來須採實名制

2018-05-29 10:41

人民幣中間價跌59點 跌穿6.4水平

2018-05-29 10:35

金金分離排除公股 應有配套

2018-05-29 01:08

中信銀閱讀全壘打 開跑

2018-05-29 00:35

安達人壽推TS投資帳戶

2018-05-29 00:35

一銀有愛 認購偏鄉鳳梨

2018-05-29 00:35

富邦壽視訊生調服務 獲專利

2018-05-29 00:35

台杉生技基金募資 金融業挺

2018-05-29 00:35

跟著MSCI投資A股 經濟日報講座台中場最後20席

2018-05-28 23:16

新北市公共自行車險標出 雙北6月無縫上路

2018-05-28 19:52

國泰投信成立社團 攜手做公益

2018-05-28 01:08

國泰投信兩路衝鋒 規模躍進

2018-05-28 01:07

富爸爸撐腰 國泰投信併出優質服務

2018-05-28 01:07

名家觀點／從鴻海現金減資案談起

2018-05-28 01:00

權民搶百萬／賴憲政：長槍配短刀 放大獲利

2018-05-28 00:41

權民搶百萬／連乾文：轉機高成長概念 吸睛

2018-05-28 00:41

權民搶百萬／藍偉誠： 一二三心法 操盤利器

2018-05-28 00:41

權民搶百萬／權證投資 要掌握「五對」原則

2018-05-28 00:41

被動型投資…更重公司治理

2018-05-27 00:57
看更多

熱門文章

大學城高報酬已是夢！ 這三所大學投報率竟比行政區還低

2018-05-29 10:43

國巨大動作 狂買被動元件股

2018-05-29 02:03

謝金河：美元升值的震撼演習才正要開始

2018-05-29 20:23

高雄旅館四年少賣10萬間房 新飯店打對折也難賣

2018-05-29 02:03

健檢費不但不能列舉扣除 可能還要課稅

2018-05-29 05:58

140萬元滿期金沒人領 台壽拜谷歌大神找到保戶

2018-05-29 16:45

納智捷在陸賣一台虧一台 裕隆採保守策略

2018-05-29 14:57

16家上市櫃子公司 擬赴陸掛牌

2018-05-29 01:20

找到活路！複合式書店快速崛起

2018-05-29 11:12

味全出擊 躍星巴克概念股

2018-05-29 02:03

一家咖啡店…牽動兩集團角力

2018-05-29 02:03

超豪宅演獨角戲拉抬房價？ 分析師：買方不會買單

2018-05-29 11:26

還沒報稅？晚鳥A機票 選這張信用卡就對了

2018-05-29 09:00

上銀攻半導體告捷 打入英特爾供應鏈

2018-05-29 02:03

萬豪酒店來勢洶洶 高雄業界備戰

2018-05-29 02:03

和碩集團 通吃蘋果兩大產品

2018-05-29 02:03

5G商轉在望 前哨戰將開打

2018-05-29 02:03

醫療新南向 要組國家隊

2018-05-29 00:57

和碩 傳拿下新MacBook單

2018-05-29 02:03

優惠政策 吸引日商投資台灣離岸風力發電

2018-05-29 07:03

被動元件夯 有錢搶不到

2018-05-29 02:03

敦南店2020恐熄燈 誠品：一定會有24小時書店

2018-05-29 13:47

最新全球豪宅指數 亞洲齊漲、台北年跌7%倒數第二

2018-05-29 09:42

影／力抗高油價 Gogoro新車推699騎到飽

2018-05-29 14:12

比特幣在台交易 未來須採實名制

2018-05-29 10:41

憶亡父吳清友 誠品吳旻潔：去年是心痛的一年

2018-05-29 10:24

勤業眾信新任總裁 老眾信系統賴冠仲出線

2018-05-29 17:36

上銀5月營收 拚跳增五成

2018-05-29 02:03

Gogoro S2、Gogoro 2 Delight亮相 最低4.98萬元起

2018-05-29 12:27

Gogoro頻傳斷電 2周內換電池

2018-05-29 00:28

上銀以質取勝 突破封閉市場

2018-05-29 02:03

Computex受惠概念股 外資點名3大族群

2018-05-29 13:25

微軟技術年會登場 凱基銀代表金融業分享AI金融創新

2018-05-29 00:38

傳統書店一家一家倒 「複合式經營」卻找到活路

2018-05-29 14:35

4月景氣亮綠燈 2指標卻跌

2018-05-29 00:24

微軟攻AIoT 結盟我六產業

2018-05-29 01:36

星展：台灣機電設備具關鍵地位 難被美中爭議擠下

2018-05-29 12:15

環球晶獲美系外資喊買 目標價755元

2018-05-29 19:17

學保條例三讀 政府將自負盈虧 保險公司不再虧本

2018-05-29 17:22

誠品生董座吳旻潔：計畫進軍日本、評估馬來西亞

2018-05-29 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top