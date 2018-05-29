安聯智能客服辦保單貸款 3分鐘搞定

2018-05-29 23:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



安聯人壽斥資上千萬元、委託台灣IBM公司歷時五個多月打造的智能客服機器人「Allie艾莉」昨(29)日亮相，首創由智能客服做保戶身分驗證、即時保單變更及跨平台使用三大功能，保單貸款更是從以往三至五天大幅縮短至三分鐘內搞定。

安聯人壽的智能客服「Allie艾莉」，採用IBM的Waston認知技術，為玉山銀行、星展銀行之後，國內第三家採用Waston技術的金融機構，壽險業則是第一家。

安聯人壽總經理林順才表示，IBM把安聯人壽客服中心過去五年來處理的電話，整理出超過400個不同的劇本(Script)，涵蓋80%客服中心處理的問題，「Allie艾莉才剛出生，已基本解決客戶八成的問題」。

安聯人壽顧客營運副總陳俊宏也表示，安聯人壽目前有20幾位客服人員，當機器人可協助處理80%問題時，真人將有更多時間處理複雜事宜，像是同居人算不算受益人、哪些保單可賠哪些不能等等。

保戶只要連上安聯人壽的官網，透過文字對談，就可處理更換地址、電話等保單變更業務；輸入「我想借錢」，就會跳出全部可供借款的保單、可借額度、利率等資料，輸入帳號與密碼，安聯人壽會發OTP(一次性密碼)到手機，保戶輸入密碼確認後，錢就會撥到戶頭，整個流程不到三分鐘。

這項花費1,000多萬元打造的智能客服，第一階段先建置在安聯人壽的官網；今年7、8月，將擴及安聯人壽的e服務App及Facebook粉絲團。如遇「Allie艾莉」無法回應客戶需求時，可立即轉接至真人客服或留言。