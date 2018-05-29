雷仲達：安養類建築放款應排除適用銀行法72-2條

2018-05-29 23:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



因應高齡化社會對安養設施的需求，信託公會理事長暨合作金庫銀行董事長雷仲達周二(29日)表示，政府應釋出合適或閒置土地，以利興建平價安養住宅；另也希望金管會鬆綁銀行法第72-2條規定，讓銀行辦理安養住宅的建築放款，可不受30%的限制。

信託公會29日舉行「以信託方式辦理安養社區投資、興建與營運及辦理都更」研討會，雷仲達以公會龍頭身分致詞時指出，合庫在台中市與合勤建設合作，首創以「銀髮安養機構」為標的之四大信託整合架構。未來若能成功，除了善用信託機制，另也因為教育部把土地租給開發商，大幅降低開發及營運成本，可提供較為平價的安養住宅給一般社會大眾。

他呼籲政府，「把合適、閒置土地釋放出來，透過開發出租或都更模式，作為安養設施之用」，除可滿足民眾對安養的需求，還可活絡公有土地、增加政府財政收入，創造政府、業者、民眾的三贏局面。

銀行法第72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額，兩者合計的30%，雷仲達認為，也有鬆綁的需要。

他表示，把銀行業對安養設施等的建築放款，排除在銀行法第72-2條之外，也許行政命令就可以解套，不一定要修法。包括：都更、安養設施、危老建築重建等，「政府希望銀行配合一起來做，就應該讓我們有更大的空間」。

雷仲達說，台灣還看不到優質平價的安養社區，有錢的投資者可能沒有開發營運的能力；有能力開發的建商，可能沒有長期經營的意願；有能力經營的安養機構，可能沒有足夠的資金與合適的土地。