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安聯攜手IBM 打造壽險業最強AI客服機器人

2018-05-29 17:35經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

投資型保險領導品牌安聯人壽與科技大廠IBM雙強聯手，今（29）日宣布智能客服機器人「Allie艾莉」正式啟用，首創業界由智能客服做保戶身分驗證、即時保單變更及跨平台使用三大新功能，將傳統一對一的人工客服，升級成新一代、多管道的數位、智慧化服務，消費者更可透過其「定位功能」找到安聯全台的服務據點。

「Allie艾莉」更是台灣壽險業首家使用 IBM Waston 認知技術打造的智慧金融客服機器人，突破以往的文字對話方式，把複雜的金融資訊用圖像方式呈現，並能讀懂使用者的問題與情境，提供最適當且有溫度的服務，未來也將會是全台第一家金融機構建置跨官網Web、App、Facebook 三大平台使用的AI客服機器人。

近幾年安聯集團將「全面發展數位化」列為重要營運策略，安聯人壽配合德國母集團致力數位化轉型。安聯人壽總經理林順才宣示，「安聯人壽要以數位DNA驚艷客戶！」

過去兩年，安聯已陸續開發了兩個深具市場指標性的數位保險銷售工具：分別為業務員專用的旗艦級利器「Allianz Discover 安聯i 探索」，以及全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」。

林順才表示，除了將金融科技全面應用在銷售系統之外，安聯同時也致力在客戶服務面的數位升級。去年陸續啟用了安聯ePay電子化轉帳授權服務，便利保戶快速授權及繳交保費。

安聯人壽與IBM團隊攜手合作，採用IBM Watson Assistant API 結合 IBM Cloud，打造全台第一家保險機構建置橫跨官網、行動App，以及社群三大通路的智能客服平台。

藉此智能平台提供貼心、便利且最佳的使用者體驗，不僅安聯的保戶能輕鬆查詢、變更保單資訊，甚至增加新保單交易，安聯人壽也能有效掌握與保戶每一次互動的機會，進而優化保險金融服務與體驗。

不同於多數坊間的人工智慧機器人僅能使用單純詞彙記憶聊天，「Allie艾莉」藉由IBM Watson平台上的工具，以編寫劇本(Script)的簡單方式建構設計，將來自安聯客服中心的日常客戶問題，編撰成超過400個不同的劇本(Script)，可涵蓋80%客服中心接收的電話答詢。

林順才提出，「Allie艾莉」智能客服除了擁有自然語言處理能力(Natural Language Processing)可與使用者互動之外，另擁有如定位等簡易QA問答、用戶認證或理賠申請等非功能性的劇本，及保單貸款、變更等功能性的劇本，是安聯建置AI客服機器人的四大特點。

如遇「Allie艾莉」無法回應客戶需求時，可立即轉接至真人客服或留言，有效提升客戶服務品質。AI客服機器人也是可以進化的，「Allie艾莉」透過不斷的訓練擴增智慧，進行語意的分析與辨識，更學習了安聯0800客服的壽險專業與互動服務，與顧客的應對更自然，讓顧客在數位上的體驗更具人性化與溫度。

左起：安聯人壽總經理林順才、台灣IBM公司總經理高璐華。 圖／安聯人壽提供
左起：安聯人壽總經理林順才、台灣IBM公司總經理高璐華。 圖／安聯人壽提供
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